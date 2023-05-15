العرض العالمي الأول لـ «إن شاء الله ولد» 18 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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يحصل الفيلم الروائي الطويل «إن شاء الله ولد» للمخرج أمجد الرشيد على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي والتي تقام من 16 إلى 27 مايو الجاري، حيث ينافس الفيلم في قسم أسبوع النقاد، ليكون أول فيلم روائي طويل أردني ينافس في تاريخ المهرجان الفرنسي المرموق، إذ تشارك السينما الأردنية ببصمة أخرى وهو الفيلم القصير «البحر الأحمر يبكي» للمخرج فارس الرجوب في قسم نصف شهر المخرجين.

ويُقام العرض الأول 18 مايو الجاري الساعة 11:30 صباحاً، حيث من المقرر أن يحضر من طاقم التمثيل منى حوا ومحمد جيزاوي ويمنى مروان وسلوى نقارة، إلى جانب عدد من أفراد طاقم العمل ومن بينهم المنتجة رولا ناصر، والمنتجة أسيل أبو عياش والمنتج يوسف عبد النبي والمنتج نيكولا ليبريتر، إلى جانب شاهيناز العقاد من شركة Lagoonie وعلاء كركوتي وماهر دياب من شركة MAD Solutions اللتان تتوليان توزيع الفيلم عربياً بالإضافة إلى المشاركة في إنتاج الفيلم. والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.

وسيحصل الفيلم على 6 عروض أخرى إذ يُعرض يوم الخميس 18 مايو الساعة 5 مساءً والساعة 10 مساءً، ويُعرض أيضاً يوم الجمعة 19 مايو الساعة 8:30 صباحاً والساعة 8:30 مساءً بحضور المخرج إذ يلي العرض مناقشة مع الجمهور في مدينة فالبوني خارج مدينة كان. في حين يُقام عرضان آخران للجمهور يوم الجمعة الساعة 19 مايو الساعة 3 مساءً والساعة 9:30 مساءً.

كما حصل الفيلم على 4 عروض ضمن سوق المهرجان.

ويحكي الفيلم قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.