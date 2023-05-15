الذكاء الاصطناعي.. وأدوات آلة الزمن 3 – 4

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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عطفاً على ما سبق ذكره في المقالين الماضيين، سنتشاركُ معكم رأينا في الجدل المُثار حول الذكاء الاصطناعي وصناعة الصورة وأثره على المصورين. في البداية نود طمأنة المصورين والعاملين في ميدان الصورة، فلا أسباب كافية للقلق، الذكاء الاصطناعيّ حتى الآن بعيدٌ كل البعد عن الحلول مكان الإنسان أو حتى مقاربته ! ولكن ما هي الأسُس التي ارتكز عليها رأينا!

المسألة الأولى أن الذكاء الاصطناعيّ إلى جانب الفوضى البصرية التي تحدثنا عنها في المقالين السابقين، فهو عاجز تماماً عن إنتاج صورةٍ تصلح للطباعة، وهذه ربما تكون نابعة من كونه ما زال يعمل على استهداف الباحثين عن صور لاستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه تحدّ كبير ولن يكون تجاوزه سهلاً أو ممكناً، على الأقل في المستقبل المنظور.

المسألة الثانية أن الذكاء الاصطناعي توليديّ، أي أنه يعتمد على ما يتم تغذيته به من مواصفات من قِبَل طالب الصورة، ومما يتوفر في قواعد البيانات التي يعتمد عليها، سواء على شبكة الإنترنت أو في مراكز البيانات الداعمة لمولّدات الذكاء الاصطناعيّ. وهنا فإن جودة المخرجات التوليدية مرتبطة بدقة وجودة المُدخلات، سواء التوصيفية أو الداعمة والأساسية المُتاحة لمولّد الذكاء الاصطناعي، إذاً فإن الإبداع هو ليس إبداعاً بصرياً بقدر ما هو إبداع توصيفيّ وتوليديّ، وما قد يُنتجه من جَمَالٍ أو فوضى هو مُنتجٌ حسابيّ في النهاية ولا يمكن أن يكون إبداعياً بحالٍ من الأحوال. أما المسألة الثالثة فهي موضوع المقال القادم، وهي مسألة حقوق الملكية الفكرية.

فلاش

لا تقلق من الذكاء الاصطناعيّ.. بل استخدمه في توسيع مخيّلتك