«جوازات إمارة رأس الخيمة».. إصدار جديد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أصدرت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، الطبعة الأولى من كتاب «جوازات إمارة رأس الخيمة القديمة: حديثاً في الذاكرة.. وحياة في التاريخ» للدكتور حمد محمد بن صراي، الذي يندرج ضمن أرشفة التاريخ الإداري لإمارة رأس الخيمة خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والدور الكبير للمغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي «طيب الله ثراه»، في التطوير الإداري للإمارة من خلال إنشاء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

ويحتوي في أجزائه الثلاثة على دراسة تاريخية، واجتماعية، واقتصادية، وتوثيقية، كما يضم روايات شفهية لما يزيد على ستة آلاف جواز، تم من خلال دراستها استخلاص العديد من الإشارات الدالة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تلك الفترة الزمنية بالإمارة.

وقال أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة: إن هذا الكتاب جاء بتشجيع ومباركة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حيث أشاد سموه بالجهود المبذولة لإعداده من أجل توثيق مرحلة معينة من تاريخ الإمارة العريق.

وأشار إلى أن الكتاب سيضاف إلى سلسلة من الكتب التاريخية التي تتبنى الدائرة إصدارها بشكل دوري لإثراء الجانب التاريخي والتراثي في الإمارة، مشيراً إلى أن ما يميز الكتاب هو توثيقه لجوازات حقبة زمنية معينة في رأس الخيمة، بالإضافة إلى احتوائه لقاءات مع مجموعة من كبار المواطنين الذين عاصروا تلك الفترة واستفادوا من الجوازات في التنقل وطلب الرزق.

من جانبه قال الدكتور حمد محمد بن صراي: تشرفنا بإهداء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، النسخة الأولى من الكتاب الذي يأتي في إطار التوثيق الشفهي في دولة الإمارات، والذي يحظى باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة والجهات الثقافية في الدولة لما له من أهمية كبيرة في أرشفة تاريخ المنطقة، وإظهار نمط الحياة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في فترات معينة.