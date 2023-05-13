الشارقة تكرّم 4 أدباء مصريين في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

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شهدت العاصمة المصرية القاهرة النسخة الثالثة عشرة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي احتفى بـ«4» أدباء مصريين، هم: الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، والأديب محمد زكريا عناني، والقاص والروائي جار النبي الحلو، والروائي عبده محمد عبده.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، ويحلّ المرة الرابعة في مصر.

حضر الحفل عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ود.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، رئيسة المجلس الأعلى للثقافة، ومريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. وألقى عبدالله العويس كلمة أكد في بدايتها أهمية اللقاءات الأخوية لما تقوم به من تعزيز لأواصر المحبة، وتجديد عناصر التواصل العربي والتعاون المشترك.