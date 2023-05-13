اتفاقية تعاون بين مركزي «محمد بن خالد الثقافي» و«تريندز»

المصدر: (العين - وام)

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وقّع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون في المجال البحثي، بما يعزز قدرات الشباب من خلال ما يقدمه المركزان من فعاليات ومبادرات وأنشطة. تم التوقيع، في مقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمدينة العين، حيث وقعها كل من الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات وحمدة أحمد المحمود المدير العام لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي.

ورحبت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بهذه الاتفاقية.. وقالت: «إن من شأنها تعزيز قدرات الشباب وتشجيع العمل البحثي المشترك والتعاون في كل ما من شأنه خدمة المعرفة وتقديم رؤى استشرافية للأحداث الراهنة».

بدوره عبر الدكتور محمد العلي عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون، وأعرب عن تقديره للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وفريق عملها، مشيداً بما يقوم به المركز من جهود وإسهامات ومبادرات معرفية وثقافية مجتمعية.

وتشمل الاتفاقية، تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة بين الطرفين وتعزيز مجالات تعاون تستثمر في الشباب والمرأة وتعزز قدراتهم، إضافة إلى مجالات التدريب واستطلاعات الرأي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.