«دبي للمسرح المدرسي» يودع الخشبة ويُكرم مبدعيه

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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أسدل «مهرجان دبي للمسرح المدرسي»، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، واستضافته مكتبة محمد بن راشد، الستار على نسخة المهرجان الثالثة، التي قدمت 10 عروض فنية على مدار 4 أيام.

وتوجت في في حفل الختام مسرحيتا «الدب الطماع» و(ADHD) أفضل عرضين متكاملين، وذلك بحضور فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة».

ومحمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، وأعضاء لجنة التحكيم التي ضمت الفنان مرعي الحليان، والفنان والمخرج محمد سعيد السلطي، والفنان حسن يوسف البلوشي، الذين احتفوا بما قدمته المواهب الناشئة من إبداعات وأفكار نوعية.

تنمية المهارات

وأكدت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»: نثني على قرار لجنة التحكيم التي منحت جائزتها لمسرحية ـ «محاكمة معلمة» و«أربع شخصيات تبحث عن جمهور» ولا يسعنا إلا أن نشكر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وجميع المعلمين المشرفين على نوادي المسرح المدرسي على الجهود المثمرة والتنظيمية كافة.

5 جوائز

وفي سياق الجوائز المسرحية في ختام المهرجان تربعت مسرحية «الدب الطماع» لمدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين على عرش جوائز المهرجان الخاصة بالحلقة الثانية.

وذلك بعد فوزها بـ5 جوائز، وعلى رأسها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل إخراج مسرحي وكانت من نصيب أحمد بليطيف، وجائزة أفضل ممثل في دور أول استحقها الطالب عبدالله أحمد البلوشي، وكذلك جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ ذهبت إلى الطالب سيف وليد محمد، كما فاز العرض بجائزة أفضل مؤثرات موسيقية.

وتوجت مسرحية «لنتعلم الدرس» لروضة ومدرسة الليسيلي بجوائز أفضل مكياج، وأفضل ديكور، وأفضل تأليف، بينما فاز عرض «الحجر الصغير» من تقديم مدرسة أم سقيم للبنات بجائزتي أفضل أزياء وأفضل إضاءة.

فيما حظيت مسرحية «اللعبة» من تقديم مدرسة القيم بجائزتي أفضل ممثلة في دور أول واستحقتها الطالبة ياسمين عفيفي، وأفضل ممثلة في دور ثانٍ كانت من نصيب الطالبة منى محمد، في حين نالت مسرحية «مُحاكمة معلمة» لمدرسة الألفية للتعليم الأساسي جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

عرض متكامل

في المقابل، توجت مسرحية (ADHD) لمدرسة محمد بن راشد للتعليم الثانوي بجائزتي أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل تأليف ضمن فئات جوائز المهرجان الخاصة بعروض الحلقة الثالثة، فيما حصدت مسرحية «اقرأ» لمدرسة راشد بن سعيد 4 جوائز، وهي: أفضل ديكور، وأفضل ممثل في دور أول من نصيب الطالب أيمن حسن أبكر، وأفضل ممثل في دور ثانٍ استحقها الطالب عبدالعزيز محمد المقبالي.

إضافة إلى أفضل إخراج وذهبت لمحمد بودان، كما فازت مسرحية «عين عذبة» لمدرسة الراية أيضاً بـ4 جوائز، وهي: أفضل ممثلة في دور أول ومنحت للطالبة فاطمة سعيد سلطان.

وأفضل ممثلة في دور ثانٍ وذهبت للطالبة سارة محسن الظبياني، إضافة إلى أفضل مؤثرات موسيقية، وأفضل أزياء، ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض «أربع شخصيات تبحث عن جمهور» لمجمع زايد التعليمي، وتم حجب جائزتي أفضل مكياج وأفضل إضاءة لعدم توافرهما في عروض الحلقة الثالثة.