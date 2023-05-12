59 عملاً فنياً في «مراود» بـ«العويس الثقافية»

المصدر: (دبي - البيان)

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انطلقت، أول من أمس، في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فعاليات المعرض الفني «مراود»، الذي شارك فيه 38 مبدعاً ومبدعة من الفنانين الشباب الإماراتيين والمقيمين، بـ 59 عملاً فنياً، توزعت في جنبات صالة العرض المركزية بالمؤسسة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس الأمناء، ونجلاء العور عضو مجلس الأمناء، والدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، والفنانة الدكتورة نجاة مكي (القيمة على المعرض)، والفنان سالم الجنيبي رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وعدد من الفنانين الإماراتيين، في مقدمهم محمد يوسف وسلمى المري ومحمد القصاب وفيصل عبد القادر البستكي والنحات العراقي المخضرم معتصم الكبيسي، إضافة إلى نخبة من الأدباء والمثقفين، وجمهور كبير من محبي الفن.

وتجول الحضور في أروقة المعرض، الذي ضم 16 عملاً نحتياً ملهماً، و43 لوحة تشكيلة تراوحت بين مدارس متعددة، من الكلاسيكية إلى الحديثة، وصولاً إلى رؤى سوريالية ومنمنمات وزخارف جمالية، نالت إعجاب الحاضرين.

وقدمت الناقدة الفنية الدكتورة نهى فران رئيسة تحرير مجلة التشكيل، محاضرة عن الأعمال المشاركة في المعرض، بينت فيها جماليات البيئة المحلية التي ظهرت في كثير من الأعمال.

ثم تداخلت الدكتورة نجاة مكي، وقدمت الشكر لمؤسسة العويس الثقافية، على تنظيم تظاهرة شبابية تحتفي بالوجوه الجديدة في عالم الفن التشكيلي، وبدورها، أشادت الفنانة سلمى المري بالتجارب الجميلة، وشجعتهم على المضي في طريق الإبداع.