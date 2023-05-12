مهرجان دبي للكوميديا ينطلق اليوم

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

روائع كوميدية عالمية شيقة، يتضمنها مهرجان دبي للكوميديا بدورته الجديدة لعام 2023، حيث ينطلق اليوم ويستمر لمدة 10 أيام، يوفر خلالها لعشاق الكوميديا فرصة الاستمتاع بمجموعة مميزة من العروض المسلية المليئة بالضحك والمواقف الطريفة.

ويقدم المهرجان هذا العام قائمة مميزة من أشهر نجوم الكوميديا العالميين، ويستمر حتى 21 مايو الجاري، في عدد من الوجهات المميزة في دبي، حيث تقدم مجموعة من المواهب الكوميدية الفريدة للجمهور، تجارب لا تنسى.

ألمع النجوم

ويعتبر مهرجان دبي للكوميديا، أحد الفعاليات البارزة ضمن جدول فعاليات دبي الاجتماعية، حيث يستقطب العديد من عشاق الكوميديا والسياح والمقيمين. ويقدم المهرجان في دورته الجديدة مجموعة استثنائية من ألمع نجوم الكوميديا، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة، ما يضمن تجارب ممتعة ومسلية للجمهور، بمن فيهم جيمي كار ودارا أوبراين وذاكر خان، ونجمتا عرض ماي ثيرابست جوستد مي ورافي باستوس وجون أشقر وجيم جيفريز وسوشي مانجو وستيوارت تايلور وأميت تاندون، ومجموعة بالعربي وغيرهم الكثير.

تجربة مميزة

ويستضيف المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، بدءاً من عروض الكوميديا الحية، ووصولاً إلى العروض الارتجالية، ما يوفر تجربة مميزة، تلبي كافة الأذواق، سواء لعشاق الدعابات القصيرة، أو محبي القصص الملهمة. كما تضفي دبي بأجوائها العالمية ووجهاتها عالمية المستوى، طابعاً مميزاً على المهرجان. وتقام فعاليات المهرجان في العديد من الوجهات الشهيرة في دبي، ما يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والثقافية المميزة.

وأعلن ذاكر خان، المشهور بعرضه المميز تاثاستو، عن إقامة عرض ثانٍ يوم الأحد 14 مايو الساعة 3:30 عصراً في دبي أوبرا، حيث يمضي الجمهور وقتاً ممتعاً بمتابعة عرضه الكوميدي بأسلوبه الهندي المميز.كما تم الإعلان عن اختيار النجمة نيني ليكس، لتقديم أمسية العرض المميز للنجمات اتسوكو أوكاتسوكا وبيث ستلينج ورايتشل فينستين، يوم الاثنين 15 مايو، على مسرح دبي أوبرا.