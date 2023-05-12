«الإقليمي للمجلس الدولي لكتب اليافعين»..10 دول عربية في ضيافة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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استضافت الشارقة في «بيت الحكمة» الأربعاء، الاجتماع الإقليمي العربي الأول للمجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي نظمه «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين»، بمشاركة 10 دول عربية، بهدف توسيع الحضور العربي في «المجلس الدولي لكتب اليافعين».

ويجسد الاجتماع الجهود السباقة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في تعزيز الحضور العربي في المجلس الدولي لكتب اليافعين، حيث تعاون مع المجلس الدولي، وتواصل مع وزارات الثقافة والمؤسسات المختصة في عدد من الدول العربية، لتنسيق مشاركة ممثلين عنها في الاجتماع.

وترأست الاجتماع مروة عبيد العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بحضور كارولينا باليستر، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي لكتب اليافعين، وممثلين عن المجالس العربية الأعضاء في «المجلس الدولي لكتب اليافعين»، والتي ضمت كلاً من ناديا الخولي، ممثلة جمهورية مصر العربية، وهديل مقدادي، ممثلة عن المملكة الأردنية الهاشمية، وشيرين كريدية، ممثلة الجمهورية اللبنانية، وعدد من المشاركين من دول عربية تتطلع للانضمام إلى المجلس الدولي، وأعضاء المجلس الاستشاري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

أهداف ورؤية

ويأتي الاجتماع بهدف تعزيز التمثيل العربي في المجلس الدولي لكتب اليافعين، وتعريف المشاركين فيه، وخاصة من الدول غير الأعضاء في المجلس الدولي، بأهداف ورؤية المجلس الدولي لكتب اليافعين، وأنشطته ومبادراته في تعزيز وتطوير أدب الأطفال والشباب على المستوى العالمي، والدول الأعضاء.

وإلى جانب ممثلي الدول العربية الأعضاء، حضر الاجتماع ممثلون عن 7 دول عربية، وهي: البحرين، السعودية، المغرب، الكويت، العراق، قطر، وسلطنة عمان، في خطوة تعكس التزام هذه الدول بدعم صناعة كتب الأطفال والشباب في المنطقة العربية، وتحقيق رؤية «المجلس الدولي لكتب اليافعين» في توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال واليافعين في جميع أنحاء العالم.

أهداف مشتركة

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع، أشارت مروة العقروبي، إلى دور المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في النهوض بكتب اليافعين في دولة الإمارات والمنطقة، مشيدة بالتعاون المثمر مع المجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي تجلى في سلسلة المشاريع والبرامج التي تخدم الأهداف المشتركة.

فخر

وقالت العقروبي: «فخورون بأن يستضيف (المجلس الإماراتي لكتب اليافعين) الاجتماع الإقليمي العربي الأول للمجلس الدولي لكتب اليافعين، فهذا الجهد يتوّج مسيرة بدأت منذ 13 سنة، بدأتها الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ويأتي بالتزامن مع انعقاد فعاليات (مهرجان الشارقة القرائي للطفل)، الذي يعد من أكبر وأهم المهرجانات المخصصة للأطفال والشباب في المنطقة والعالم، حيث يمثِّل هذا الاجتماع فرصة ثمينة للتواصل والتعلم، ولبحث سبل التعاون والشراكة من أجل الارتقاء بأدب الأطفال واليافعين في المنطقة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها القائمون على صناعة كتب الأطفال واليافعين».