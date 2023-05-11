مهرجان دبي للكوميديا ينطلق غداً بعروض مليئة بالضحك والطرافة

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق غداً مهرجان دبي للكوميديا بدورته الجديدة لعام 2023، حيث يستمر لمدة 10 أيام، يوفر خلالها لعشاق الكوميديا فرصة الاستمتاع بمجموعة مميزة من العروض المسلية المليئة بالضحك والمواقف الطريفة.

ويقدم المهرجان هذا العام قائمة مميزة من أشهر نجوم الكوميديا العالميين، ويستمر من 12 إلى 21 مايو الجاري، في عدد من الوجهات المميزة في دبي، حيث تقدم مجموعة من المواهب الكوميدية الفريدة للجمهور، تجارب لا تنسى.

تجارب ممتعة

ويعتبر مهرجان دبي للكوميديا، إحدى الفعاليات البارزة ضمن جدول فعاليات دبي الاجتماعية، حيث يستقطب العديد من عشاق الكوميديا والسياح والمقيمين. ويقدم المهرجان في دورته الجديدة مجموعة استثنائية من ألمع نجوم الكوميديا، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة، ما يضمن تجارب ممتعة ومسلية للجمهور، بمن فيهم جيمي كار ودارا أوبراين وذاكر خان، ونجمتا عرض ماي ثيرابست جوستد مي ورافي باستوس وجون أشقر وجيم جيفريز وسوشي مانجو وستيوارت تايلور وأميت تاندون، ومجموعة بالعربي وغيرهم الكثير.

ويستضيف المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، بدءاً من عروض الكوميديا الحية، ووصولاً إلى العروض الارتجالية، ما يوفر تجربة مميزة، تلبي كل الأذواق، سواء لعشاق الدعابات القصيرة، أو محبي القصص الملهمة. كما تضفي دبي بأجوائها العالمية ووجهاتها عالمية المستوى، طابعاً مميزاً على المهرجان. وتقام فعاليات المهرجان في العديد من الوجهات الشهيرة في دبي، ما يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والثقافية المميزة.

وأعلن ذاكر خان، المشهور بعرضه المميز تاثاستو، عن إقامة عرض ثانٍ يوم الأحد 14 مايو الساعة 3:30 عصراً في دبي أوبرا، حيث يمضي الجمهور وقتاً ممتعاً بمتابعة عرضه الكوميدي بأسلوبه الهندي المميز، والذي يقدم فيه أروع المواقف الشائعة التي تتعرض لها الأسرة الهندية.

كما تم الإعلان عن اختيار النجمة نيني ليكس، لتقديم أمسية العرض المميز للنجمات اتسوكو أوكاتسوكا وبيث ستلينج ورايتشل فينستين، يوم الاثنين 15 مايو، على مسرح دبي أوبرا. وتشتهر نيني ليكس بأنها نجمة تلفزيونية أمريكية وممثلة ومقدمة برامج وسيدة أعمال وكاتبة ومصممة أزياء، حيث لمع نجمها بعد دورها في المسلسل الشهير ريل هاوس وايفز أوف أتلاتنا، كما تولت تقديم مجموعة شاملة من العروض التلفزيونية خلال مسيرتها المهنية. وتعد ليكس واحدة من أبرز نجمات عالم الكوميديا، ما يضفي على أجواء المهرجان مزيداً من الروعة، ويمنح جمهوره أمسية حافلة بالمتعة.