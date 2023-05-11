«بين السطور» يستضيف العمانية هدى حمد على شاشة دبي اليوم

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف الحلقة الحادية عشرة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، والذي يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الكاتبة العمانية هدى حمد صاحبة قناة يوتيوب الخاصة بالقراءة، وناشطة عبر التواصل الاجتماعي لحث الناس على القراءة، ضمن حوار شيق وجميل نتعرف من خلاله على قضية هامة، وهي القراءة ووسائل التواصل الاجتماعي.

في ضوء غياب مجلات وانطفاء جرائد ورقية أو تحولها إلى إلكترونية، هل مازالت هذه الوسائل التقليدية صالحة، أم هي بحاجة للحاق بوسائل التواصل؟ وفي ظل تكاثر قنوات تلخيص الكتب وعرضها على اليوتيوب ونشأة صناعة كبيرة للكتاب المسموع، فهل أصبح المثقف يقرأ بأذنه، وأحياناً يكتفي سماع ملخصات؟ الحلقة تطرح العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقراءة ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، ستتحدث الكاتبة هدى عن تجاربها بكل تفاصيلها من البدايات ومسيرتها بمختلف تحدياتها في مجال الكتابة، وأيضاً من خلال دورها عبر منصات التواصل الاجتماعي في التشجيع على القراءة وجذب الناس إليها. تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.