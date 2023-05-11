«كان 76» ينطلق 16 الجاري

المصدر: (كان - أ ف ب)

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تخيّم مناخات هوليوودية على جادة الكروازيت، التي ينطلق فيها الثلاثاء المقبل السباق إلى السعفة الذهبية في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، فيما تتجه الأنظار إلى الحضور القياسي لأفلام النساء هذه السنة.

وتُسلّط الأضواء على قصر المهرجانات في مدينة كان الفرنسية من 16 إلى 27 مايو الجاري، في وقت أدّى إضراب كتّاب السيناريو في هوليوود إلى خضّة في قطاع الفن السابع، إذ تسبّب بوقف تصوير الأعمال السينمائية في الولايات المتحدة.

ويؤكد المهرجان السينمائي الشهير، الذي تشهد مختلف فئاته وأقسامه عروضاً لنحو مئة فيلم، عمق تناغمه مع هوليوود من خلال الحضور القوي للسينما الأمريكية فيه.