جبال رأس الخيمة.. حاضنة للتاريخ

المصدر: رأس الخيمة- مريم راشد الزعابي

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تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بمعالمها السياحية الرائعة سواء الترفيهية أو التاريخية دون نسيان الطبيعية منها، حيث توجد في الإمارات مرتفعات جبلية شامخة حاضنة لتاريخ المنطقة منذ قرون طويلة مضت، وأصبحت هذه الجبال اليوم مرافق ترفيهية للجميع وتقدم مجموعة كبيرة من النشاطات ويقصدها السياح لممارسة العديد من الأنشطة كالتسلق على قممها والمشي في مساراتها والتعرف أيضاً على أنواع أحجارها، ونُسلط الضوء في هذا المقال على جبال إمارة رأس الخيمة، والتي سكنتها الكثير من القبائل والذين يُطلق عليهم سكان الجبال من الحبوس والشحوح وبني شميلي من الخنابلة، وهؤلاء مارسوا حياتهم وعاداتهم وحِرفهم في تلك البيئة الجبلية التي تفاعلوا معها وتأثروا بطبيعتها القاسية وظروفها الصعبة، وتمتد سلسلة جبال الحجر في إمارة رأس الخيمة من منطقة القير إلى خت، حيث تتفاوت قمم الجبال وارتفاعاتها في هذه السلسلة الغنية بالحياة النباتية والحيوانية والتي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر مثل قمة (جبل جيس)، وهذا ما يجعلها منطقة سياحية مميزة لا مثيل لها في الإمارات والخليج العربي أيضاً، ومن أشهر قمم الجبال الموجودة في إمارة رأس الخيمة:

1 - قمة جبل جيس: يصل ارتفاعه إلى ما بين 1840 إلى 1900 م فوق سطح البحر ويطل على منطقة غليلة في القطاع الشمالي من مدينة رأس الخيمة، إلا أنه لا يعتبر أعلى جبل في الإمارات فحسب بل إنه يعتبر من أكثر المعالم الطبيعية استقطاباً للسياح من داخل وخارج الدولة، وتصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في الشتاء وأحياناً تغطي قمته الثلوج، يصل هذا الجبل طريق إسفلتي يمتد نحو 45 كيلومتراً إلى قمة الجبل، كما توجد في أعلى الجبل استراحة ومزرعة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ولعل ما يميز هذا الجبل هي إطلالته على مدخل الخليج العربي ووقوعه بالقرب من سلسلة رؤوس الجبال وهو يعتبر أجمل المناطق الطبيعية التي حباها الله لشعب المنطقة..

2 - الجبل الأحقب: هو من جبال رأس الخيمة أيضاً ويرتفع 1398 متراً فوق سطح البحر ويطل على وادي البيح ووادي قداعة ويعتبر من القمم الجبلية في الإمارات بعد جبل جيس والمبرح، ويتميز هذا الجبل الذي يسمى الأحقب بوجود خط أبيض يمتد على طول الجبل، يستطيع الناظر أن يميزه عن بقية الجبال وكانت السفن القادمة تميزه من خلال علامة تظهر لهم وهي الخيط الأبيض الذي يحيط بالجبل الأحقب فيطمئنون إلى وصولهم إلى بلدهم، حيث أول ما يظهر للقادمين في السفن التجارية قمة هذا الجبل فيعرفون أنهم في رأس الخيمة.

ويحتضن أسفل جبل الأحقب (مورد الغيل) وهو مورد ماء عذب يوجد في هذا المكان ترتوي منه الحيوانات والطيور وكان قديماً يستغل للشب وعلى الجبل تنمو أشجار الميز والشوع والسقب وهو التين الجبلي، وتوجد بالقرب من الجبل الأحقب مقبرة لها شواهد كبيرة لا يعرف تاريخها ويذكرها كبار السن أنها من مئات السنين ويتكاثر على قمة جبل الأحقب نوع من المحار والحلزون وهي من القواقع البحرية التي يعتقد أنها تعود إلى حقب سحيق عندما كان البحر يغطي هذه الجبال.

3 - جبل المبرح: وهو من الجبال المرتفعة، حيث يرتفع إلى نحو 1527 متراً وهو من جبال رأس الخيمة أيضاً ويتميز سفح هذا الجبل بدرجة حرارة منخفضة وبجوّه اللطيف، وكان هذا الجبل مصيفاً لبعض العائلات من المنطقة، ويطل هذا الجبل على المنطقة الشرقية ودبا، ويحتضن الكثير من القرى والمناطق الجبلية في رأس الخيمة وتوجد فيه أشجار النخيل والسقب والميز، كما أنه يطل على قرى صغيرة (مرة) و(معارك) وتصل درجة حرارته في الشتاء إلى ما تحت الصفر، وهذه بعض الجبال التي ما زالت بكراً لم يكتب عنها أحد، كما أنها تحتوي على الكثير من الآثار والمباني والمساكن التي لا يُعرف تاريخها.

4 - جبل ينس: يقع أيضاً في إمارة رأس الخيمة ويعد ثالث أعلى جبل في الإمارات وهو منطقة طبيعية رائعة للتنزه ومشاهدة المباني الأثرية القديمة فيه أيضاً، إذ على قمة الجبل توجد قرية ينس التي كان يسكنها قبائل الحبوس قديماً، حيث ما زالت المنازل القديمة موجودة فيها إلى الآن، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن الوصول إلى قمة الجبل مشياً على الأقدام بل تحتاج إلى سيارات الدفع الرباعي وذلك لشدة وعورة الطريق.

المرجع: ملامح الموروث التاريخي في الإمارات

د. عبدالله علي الطابور