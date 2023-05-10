«دائرة الثقافة» تعلن عن المرحلة الختامية لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة عن تفاصيل المرحلة الختامية للنسخة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الذي تأسس وينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتجسيداً لتوجيهات سموه بضرورة تسخير كل الإمكانات والوسائل لتأصيل وتطوير مسيرة التعليم والتثقيف والتنوير عبر الأنشطة المدرسية والأكاديمية، وكذلك من خلال المسرح وغيره من الوسائط الأدبية والفنية.

جهود وطموحات

وقالت مريم المعيني رئيس اللجنة الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قصر الثقافة، «بعد مرحلة تمهيدية زاخرة بالجهود والطموحات، شهدت مشاركة 61 مدرسة من مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، نتحضر اليوم للمرحلة الختامية من هذا المهرجان التي تنظم في الفترة من 15 إلى 22 من الشهر الحالي في قصر الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، متمنين لجميع المشاركين كل التوفيق والسداد».

وأوردت المعيني أهم محاور المرحلة الختامية لهذه الدورة من المهرجان وفي ما يتعلق بالأعمال التي سنشاهدها فقد كانت 18 عرضاً في الدورات السابقة ونسبةً لدمج الحلقة الأولى بنين وبنات في حلقة مشتركة أصبح عددها 15 عرضاً وهي كالتالي، من مدارس الشارقة عن الحلقة الأولى «مشتركة»، مسرحية «مزرعة العصافير» لمدرسة الأرقم للتعليم الأساسي.

وعن الحلقة الثانية (بنين)، مسرحية «يرحمكم من في السماء» لمدرسة الخالدية للتعليم الأساسي، وعن الحلقة الثانية (بنات)، مسرحية «نور» لمدرسة النوف للتعليم الأساسي، وعن المرحلة الثانوية «بنين»، مسرحية «دمية الشيطان» لمدرسة تريم عمران تريم، وعن المرحلة الثانوية «بنات»، مسرحية «طفولة قلب» لمدرسة واسط للتعليم الثانوي.

«النملة والجندبة»

ومن المنطقة الشرقية عن الحلقة الأولى، مسرحية «النملة والجندبة» لمدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي، وعن الحلقة الثانية «بنات»، مسرحية «أصحاب الظلال الطويلة» لمدرسة الهجرة للتعليم الأساسي، وعن الحلقة الثانية «بنين»، مسرحية «رأيت الموت» لمدرسة عبدالله بن ناصر للتعليم الأساسي، وعن الثانوية «بنات»، مسرحية «حياة» لمدرسة جميلة بوحيرد للتعليم الثانوي، وعن الثانوية «بنين»، مسرحية «الطريق» لمدرسة المحمود للتعليم الثانوي.

ومن المنطقة الوسطى عن الحلقة الأولى «بنات»، مسرحية «جزيرة الأمنيات» لمدرسة الثميد، وعن الحلقة الثانية «بنات»، مسرحية «وردة وياسمين» لمدرسة البردي للتعليم الأساسي والثانوي، وعن الحلقة الثانية «بنين»، مسرحية «مفتاح النجاح» لمدرسة المدام للتعليم، وعن المرحلة الثانوية «بنات»، مسرحية «لا وقت» لمدرسة الصحوة وعن المرحلة الثانوية «بنين»، مسرحية «نور الدين العطار» لمدرسة المليحة.

لجنة التحكيم

وأضافت سيتم تحكيم هذه العروض من قبل نخبة من المختصين والفاعلين في المجال المسرحي، وتضم لجنة التحكيم التي ستعاين عروض المرحلة الأخيرة، نخبة من الفنانين المرموقين، وهم المخرج والممثل الإماراتي أحمد الأنصاري، والممثلة والكاتبة العراقية آلاء شاكر، والمخرجة والممثلة التونسية خولة الهادف.

وأضافت، تتنافس العروض خلال هذه المرحلة على 8 جوائز، وهي جائزة أفضل تمثيل / طلاب وعددها 9، وجائزة أفضل تمثيل / طالبات وعددها 9، وجائزة أفضل تأليف مسرحي وجائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة الاستعراض والأداء التعبيري وجائزة الأداء الجماعي المتميز وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

يذكر أن المهرجان دأب منذ انطلاقته على تحفيز وإبراز الموهوبين في مجال الكتابة المسرحية المدرسية من خلال جائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي التي تعد الأكبر في بابها محلياً وعربياً بفضل ما تحظى به من دعم سخي من صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي موجهة لكل الموهوبين في الكتابة المسرحية من بين الطلبة والمعلمين في دول الخليج العربي.