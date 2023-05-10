الكتب الأكثر مبيعاً في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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مع تواصل فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ14 في مركز إكسبو الشارقة، سلّط مسؤولو دور نشر مشاركة في الحدث الضوء على طبيعة الكتب والإصدارات الأكثر مبيعاً حتى الآن.

والتي تنوّعت لتشمل كتب تنمية المهارات البشرية والاجتماعية، وكتب معالجة السلوكيات لدى الأطفال، والوسائل التعليمية المساندة، والكتب التي تركّز على تعزيز القيم والأخلاق لدى الصغار، إلى جانب كتب سلاسل القراءة المتدرّجة.

«عقلي صديقي»

وقالت نادرة، من «رير بوكس للتوزيع»: «نعيش أجواء مهرجان منظّم بشكل رائع، إلى جانب تصاعد وتيرة الإقبال، وتحديداً من طلبة المدارس في الفترة الصباحية. وخلال الأيام الماضية من المهرجان لمسنا إقبالاً على طلب الكتب التي تتناول مهارات التنمية البشرية والاجتماعية.

حيث حظي الإصداران «عقلي صديقي»، بإقبال كبير، وهو إصدار من فئتين؛ الأولى للفتيان، والثانية للفتيات، وكل فئة منه من جزأين، يتحدث الإصدار عن التنمر وكيف يحاربه الطفل وينمي شخصيته ويعالج العديد من السلوكيات الأخرى عبر التنمية البشرية»، إلى جانب كتاب آخر، هو «Friends forever» باللغة الإنجليزية، وهو عبارة عن سلسلة تعزز قدرات الطفل الاجتماعية، وتجعله أكثر انفتاحاً على مفهوم المجتمع والأصدقاء.

«أركان الإسلام»

فيما تحدّث محمد مرتجى، مسؤول «دار نشر ذات السلاسل»، حول الإصدارات الأكثر مبيعاً لدى الدار، وقال: «جاءت الكتب التي تتناول سلوكيات الأطفال وتعزّز لديهم الثقة بالنفس، إلى جانب الكتب التي تتحدّث عن القيم وغرس الأخلاق لدى الصغار في مقدمة الأكثر مبيعاً وطلباً لدينا هنا في المهرجان.

ومن هذه الإصدارات «أركان الإسلام»، و«أركان الإيمان»، حيث يعرّفان الأطفال الفرق بين الأمرين، كما حظيت الكتب التي تتناول المشاعر والسلوكيات لدى الطفل أيضاً باهتمام كبير، مثل إصدار «سلسلة لست وحدك»، التي تشمل «أفرح بما عندي» و«لم أعد وحيداً» و«لن أشعر بالخجل».

«اقرأ والمع»

بدوره قال علي خالد، مدير «دار أطفال ومعلمون للنشر والتوزيع»: «سلاسل القراءة المتدرّجة هي الإصدارات التي لم يتوقف طلبها منذ اليوم الأول للمهرجان.

ومن أبرزها سلسلة «اقرأ والمع»، التي تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، وتخصص للفئة العمرية من 4 سنوات إلى 8 سنوات، كل إصدار يأتي بأسلوب مناسب للفئة المستهدفة، كما أن الوسائل التعليمية المساندة أيضاً لها نصيب كبير من المبيعات، والتي تتوفر لدينا هنا بالعديد من الأشكال واللغات».

سلسلة «رياديون»

من جانبه أشار محمد مصطفى، من «مركز القارئ العربي للنشر والتوزيع»، إلى أن الكتب التربوية للأطفال وكتب التنمية البشرية لليافعين تأتي في مقدمة الأكثر مبيعاً لديهم، مثل سلسلة «رياديون» لليافعين، التي تشمل «كيف تنظّم حملة بيئية»، و«كيف تنظم حملة صحية»، و«كيف تنظم حملة توعوية».

وتعمل هذه الإصدارات على تعزيز إمكاناتهم وقدراتهم المختلفة وتقدم محتوى متميزاً وشاملاً لخدمة المجتمع. وكذلك سلسلة «أقدر» للتنمية البشرية، التي تشمل 5 إصدارات تحت عناوين «مهتمون»، «متسائلون»، «متواصلون»، «مفكرون»، «مجازفون»، التي تسهم في تأهيل الطلبة اليافعين وإعدادهم للمرحلة الجامعية.

«مهاراتي»

وتناول محمد حجازي، من دار «123 ببلشنج هاوس ليمتد»، الإصدارات الأكثر إقبالاً لديهم، مشيراً إلى أن كتب الأعمار الصغيرة وتعليمهم الحروف والمهارات الرياضية، كالجمع والطرح، هي التي تشهد مبيعات مستمرّة، مثل سلسلة «مهاراتي»، التي تشمل «مهاراتي في الرياضيات»، و«مهاراتي مع الحروف الهجائيّة»، و«مهاراتي مع الأعداد»، و«مهاراتي في الأشكال والألوان»، و«مهاراتي في الجمع والطرح».

الوسائل التعليمية المساندة

فيما قال حسين شرف الدين من «المكتبة الحديثة ناشرون»: «سعداء بمشاركتنا في هذه الاحتفالية الكبيرة المتمثلة بمهرجان الشارقة القرائي للطفل، فهو يُعزز عاماً بعد عام من مكانته في المشهد الثقافي في المنطقة. الإقبال مستمرّ بوتيرة متصاعدة، ونتوقع خلال الأيام الأخيرة مزيداً من الحضور.

أما من حيث الكتب الأكثر مبيعاً لدينا إلى الآن، فهي الوسائل التعليمية المساندة، وتحديداً البطاقات التعليمية للفئات العمرية الصغيرة، التي تسهم في تنمية شخصية الطفل علمياً ومعرفياً وثقافياً بأسلوب مبسّط وممتع».