تركيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، عن استضافة الجمهورية التركية كضيف شرف في دورته الثانية والثلاثين، حيث سيستضيف المعرض الذي سيقام في الفترة بين 22 و28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، جناحاً خاصاً بالجمهورية التركية، يرافقه برنامج ثقافي ديناميكي يحتفي بالأدب التركي، وكتب الأطفال، والمطبخ التركي، ويسلط الضوء على التبادل الثقافي بين الثقافتين التركية والعربية. وللاحتفال بهذا الإعلان، أقيمت مؤخراً مراسم التوقيع في مركز أبوظبي للغة العربية بحضور الدكتور علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للغة العربية، والسفير التركي توجاي تونشير، وبحضور عدد من

الضيوف من بينهم سعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ومنير أوستون، ممثل اتحاد الناشرين الأتراك وممثل مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور بن تميم قائلاً: يسعدنا أنّ نرحب بالجمهورية التركية كضيف شرف للدورة الثانية والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ونتطلع إلى الترحيب بالمؤلفين والفنانين والناشرين وقادة الفكر القادمين من تركيا للانضمام إلى برنامجنا الديناميكي الذي يستعرض مجموعة من الفعاليات التي تحتفي بالإرث الثقافي للبلاد وتستكشف روابطها الإبداعية التاريخية والمعاصرة مع المنطقة العربية. وكما هو الحال في السنوات السابقة، ستكشف نسخة هذا العام عن آفاق جديدة للتبادل الثقافي، فضلاً عن توفير فرص قيمة للناشرين والمبدعين.

مناقشات

سيشمل برنامج ضيف الشرف مناقشات معمقة حول التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وستغطي الجلسات وورش العمل تاريخ الأدب التركي ورحلة استعراض المسلسلات التلفزيونية التركية إلى الجماهير العربية، بالإضافة إلى الترجمات الأدبية للشعر العربي والتركي. كما سيتمكن الزوار من الانضمام إلى المحادثات وحلقات النقاش التي تغطي مجموعة من الموضوعات مثل: «النساء تغيّر قواعد اللعبة» و«ثقافة الطهي التركية».

من جانبه، صرح توجاي تونشير، سفير جمهورية تركيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: يشرفنا أنّ يتمّ اختيار الجمهورية التركية كضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023. نحن على ثقة من أنّ المعرض سيكون بمثابة فرصة للارتقاء بتعاوننا الثقافي إلى آفاق جديدة من شأنها أن تعكس العلاقات العميقة الجذور والقيم الثقافية المشتركة بين دولنا الشقيقة.

وقال منير أوستون، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول،: سنقوم بتوسيع أرقام الصادرات لدينا من خلال توقيع عدد كبير من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق التأليف والنشر خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

كما أكد أوستون أنّ الصناعة الثقافية تبدأ بأنشطة طباعة الكتب، كما أعرب عن اهتمامهم بالشق الاقتصادي ودعمهم معرض أبوظبي الدولي للكتاب من أجل الحصول على حصة أكبر من السوق الدولية. وأضاف أنّ الأنشطة في المعرض ستمهد الطريق أمام اتفاقيات حقوق التأليف والنشر بين البلدين، وستؤثر على مجالات الثقافة والفنون والأدب على كلا الجانبين، بالإضافة إلى جلسات حول سوق الكتب التركية، حيث تُقرأ الكتب باللغة التركية، وتجارة حقوق التأليف والنشر الدولية والترجمة، كجزء من البرنامج المهني.

علاوة على ذلك، سيتمّ تسليط الضوء على أدب الأطفال والشباب والرسوم التصويرية، مع حلقة نقاشية تضم الرسام جوكتشي أكجول والناشرة والكاتبة التركية مليكة غونيوز والصحفي والكاتب يالاش أورال ومبتكر برنامج الأطفال الشهير «ليث ذا كينغ» فارول ياشار أوغلو.