نجوم العالم العربي يستكشفون دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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ينطلق الموسم الخامس من البرنامج الترفيهي الفني «كاربول كاريوكي»، في الخامس عشر من مايو الجاري، على شاشة تلفزيون دبي، أسبوعياً كل يوم اثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

«كاربول كاريوكي»، البرنامج الذي حققت نسخته العربية حضوراً وافياً لدى المشاهدين، يستضيف في موسمه الجديد قائمة جديدة من أشهر النجوم في العالم العربي، في جولات مفعمة بسيارة تجوب بهم شوارع وأنحاء دبي، لمدة ساعة تلفزيونية يتشاركون خلالها أخبارهم وأسرارهم مع مقدم البرنامج هشام الهويش.

تنطلق الحلقات من لحظة استقبال هشام الهويش الضيوف النجوم، كل في حلقة منفصلة، في مكان محدد أو في شارع معين، لينضم إلى السيارة التي يتم في داخلها تصوير الحلقة.

بعد انضمام الضيف إلى الرحلة، تبدأ جولة الحلقة في أشهر شوارع ومناطق ومعالم دبي، بما يتوافق مع الحوار المرسل والعفوي الذي يديره مقدم البرنامج مع ضيفه، ويترافق مع ذلك استحضار وتشغيل أشهر أغنيات النجم عبر الراديو الخاص بالسيارة، والتشارك معه بدندنتها والترنم بها.

يتخلل البرنامج، في بعض الحلقات، انضمام ضيف ثانوي إلى الرحلة. كما قد تتضمن بعض الحلقات اتصالات من داخل السيارة ببعض أصدقاء الضيف النجم.

وفي فقرة لا تخلو من الإثارة، تتم دعوة الضيف إلى القيام بمغامرة مميزة في أحد المراكز أو المعالم الشهيرة بدبي، حيث تتنوع هذه المغامرات بين مشاهدة عروض أو استكشاف معالم معينة، أو القيام برياضات ومغامرات حماسية. ويتم تصوير معظم حلقات البرنامج خلال ساعات النهار، وتمتد في بعض الأحيان إلى غروب الشمس.

وشملت قائمة رعاة البرنامج، سنسوداين، وصل للعقارات، بنك الإمارات دبي الوطني، فولكس واجن.

والجدير بالذكر، النجاح الجماهيري الذي حققته المواسم السابقة من خلال أرقام المتابعات والنتائج على شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الرقمية على مختلف المنصات الرقمية والذكية، تأكيداً على الرؤية الواضحة لتوجه تلفزيون دبي وتقديره لمشاهديه العرب في كافة أنحاء العالم.