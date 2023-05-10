مؤلفات سلطان القاسمي بلغات عدة في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينطلق 22 مايو الجاري، لتقدم للقراء محلياً وعربياً وعالمياً وبلغات عدة كافة مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وستكون مشاركة «منشورات القاسمي» بمجموعة من الإصدارات الأخيرة لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، منها كتابه التاريخي «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي، سبتمبر عام 1507م - فبراير عام 1534م»، و«تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م - 1747م» الكتاب الأكثر مبيعاً في مسقط، وكتاب «تاريخ أئمة البوسعيد في عمان 1749م - 1856م». وهو الجزء الرابع من سلسلة سلطان التواريخ، و«صراع أمراء الزند وزوال الملك»، و«بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، وغيرها من الإصدارات المهمة.

وستعرض المنشورات خلال مشاركتها بجناحها الجديد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب كافة الإصدارات الحديثة والسابقة لتكون فرصة للجمهور للتعرف على آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت أكثر من عشرين لغة أجنبية.

ويقف في مقدمة آخر الإصدارات الجديدة «المعجم التاريخي للغة العربية» وإصدارات أخرى، حيث تقدم الدار مجموعة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لزوار المعرض، لتضيف للمكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار.

وستعرض جميع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ومنها روايته التاريخية «رأس الأمير مقرن»، وكتاب «حكم قراقوش.. مباحث في حكم التاريخ»، وهي حكاية أخرى من السرد في عمق التاريخ، حيث يأتي جديد المؤرخ الباحث بنموذج حكائي ممتع.

كما تضم مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة كتاب «نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد»، الذي يشكل استكمالاً لمنهج سموه البحثي في قراءة التاريخ العربي والإسلامي.