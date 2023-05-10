«مهرجان الخط» ينطلق في أبوظبي ودبي بمشاركة 21 فناناً

المصدر: دبي - وام

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أطلقت «خولة للفن والثقافة» بمقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وبمقر «خولة آرت غاليري» في حي دبي للتصميم بدبي، فعاليات «مهرجان الخط»، والذي يستمر حتى 30 مايو الجاري.

ويضم المهرجان أعمالاً فنية متنوعة، ومتجددة لـ 21 فناناً عربياً، منهم 8 فنانين في أبوظبي، و13 فناناً في دبي، إلى جانب برنامج ثقافي تعريفي بفنون الخط العربي، يشمل محاضرات تثقيفية وورش عمل فنية، تسلط «خولة للفن والثقافة»، من خلاله الضوء على جماليات الخط العربي، وجذب انتباه العالم غير العربي لكنوز التراث العربي.

مخزون ثقافي

وقالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة خولة للفن والثقافة: «إن تنظيم هذا المهرجان يأتي في إطار الجهود الرائدة، التي تبذلها «خولة للفن والثقافة» لإحياء فن الخط العربي الأصيل، واستقطاب الجمهور نحوه، والارتقاء به إلى فضاء عالمي أرحب، نظراً لما يمثله الخط العربي من أهمية واتصال وثيق باللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله، التي تبرز مخزوناً ثقافياً إبداعياً، يعكس ثراء الثقافة العربية».

وأشارت إلى أهمية المهرجان، الذي يشكل منصة ثقافية وإبداعية لتبادل الخبرات والتجارب الفنية، واستكشاف أفكار جديدة لتطوير فنون الخطّ العربي والإبداع فيه، وتأسيس محيط إبداعي للشباب على أيدي المتخصصين.

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرص «خولة للفن و الثقافة» على المساهمة في النهوض بقدرات قطاع الثقافة، والعمل على تنمية قدرات ثقافية ومعرفية متميزة للمجتمع، بما يضمن مواكبة ركب التطور الثقافي العالمي، ويتناسب مع التقدم الكبير، الذي أحرزته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مسيرة التطور الثقافي بصفة عامة، من خلال الاهتمام بمجالات الإبداع والفن والثقافة حتى غدت الإمارات ملتقى للمواهب ومنارة للأدباء والكتاب والمفكرين والباحثين والفنانين الإماراتيين، والعرب، ومن مختلف أنحاء العالم.