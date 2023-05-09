«نادي العباقرة» في «الشارقة القرائي للطفل».. متعة وتشويق

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد المسرح الرئيسي في إكسبو الشارقة عرضاً شيّقاً وممتعاً، تحت عنوان «نادي العباقرة» ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ14.

وقدّم العرض في البداية استكشافاً لبعض الأساليب المبتكرة للرياضيات وسحر الأرقام، بطريقة لم تخلُ من الطرافة التي جذبت الحضور من الأطفال وعائلاتهم. ومن ثمّ تناول الثنائي العارض بعض التجارب المتعلقة بالضوء والظواهر الفيزيائية المتعلقة به، مثل الانعكاس والانكسار عن مساراته عند عبوره السطح الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين، إلى جانب تجارب حول سرعة الضوء وقوة الجاذبية.

وشهد العرض في الختام فقرة مميزة حول أشكال الضوء والليزر وألوان طيفه الرئيسية، وبأحدث تقنيات الإضاءة التي كوّنت أشكالاً مذهلة عند انسجامها مع الدخان، حيث تلوّنت قاعة المسرح الرئيسي بالأضواء الراقصة على أنغام الموسيقى والإيقاعات المختلفة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى الـ14 من مايو الجاري، حيث تحفل الأيام المقبلة بالعديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التعليمية والترفيهية المثيرة والمناسبة لمختلف الفئات العمرية.