«غارديينز» يتصدر شباك تذاكر أمريكا الشمالية

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبوأ فيلم «غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3)، من استوديوهات «مارفل»، صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بتحقيقه عائدات لا تقل عن 114 مليون دولار في أول عطلة أسبوع يُعرض فيها، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أول من أمس.

واعتبر ديفيد أ. غروس المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» أن حجم الإيرادات هذا «ممتاز بالنسبة إلى تتمة لأحد أفلام مارفل، رغم كونه أدنى من العائدات التي حصدها فيلم آخر من «مارفل» هو «دكتورستراينج أند ذي مالتيفيرس أوف مادنس» (Doctor Strange and the Multiverse of Madness) في عطلة الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه (187 مليون دولار).

وتتمحور قصة الفيلم على مجموعة «مرتزقة» بين المجرّات، ويؤدي الأدوار الرئيسية فيه كريس برات وزويه سالدانا وبرادلي كوبر وفين ديزل. وانتزع «غارديينز أوف ذي غالاكسي» الصدارة من فيلم «ذي سوبر ماريو براذرز. موفي» (The Super Mario Bros. Movie) الذي تراجع إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 18,6 مليون دولار.

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم «إيفيل ديد رايز» (Evil Dead Rise) من إنتاج «وورنر براذرز»، محققاً 5,7 ملايين دولار.