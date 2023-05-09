الفنان ماجد الفلاسي يرحل عن 33 عاماً

المصدر: دبي – وفاء السويدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحل عن عالمنا الفنان ماجد بخيت الفلاسي عن عمر يناهز 33 عاماً، وقد عرفه الجمهور من خلال تأدية صوت شخصية «أم سعيد» في المسلسل الكرتوني الإماراتي الشهير «فريج»، الذي يظهر الجانب التراثي والثقافي في المجتمع الإماراتي.

و«أم سعيد» شخصية محبوبة من جماهير المسلسل، إذ كانت صوت العقل والقلب الحنون لصديقاتها وهن «أم خماس» و«أم علاوي» و«أم سلوم». رحلت شخصية «أم سعيد» صاحبة الأشعار والأمثال الشعبية التي كنا نتعلم منها الهدوء و«العقل والثقل» كما نقول باللغة المحلية، إضافة إلى مميزات شخصيتها الأخرى من السنع والطيبة والقلب الكبير للجميع، والتي يؤكد الكثير من أصدقاء الراحل بأن شخصية «أم سعيد» كانت نابعة من شخصية ماجد الفلاسي.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، معربين عن حزنهم، وداعين له بالرحمة والمغفرة، ومن المتوقع وصول جثمان الفنان الراحل اليوم من جمهورية مصر العربية حيث كان هناك مع عائلته.

«البيان» تواصلت مع محمد سعيد حارب مخرج مسلسل الصور المتحركة الإماراتي «فريج»، والذي نعى صديقه وزميله ماجد الفلاسي وقال: الوضع صعب بأن نتحدث عنه، فهو كان الأخ والصديق ونحن مفجوعون برحيله، وهو في هذا العمر المبكر، فمعرفتي فيه تمتد أكثر من 20 سنة، الفنان كان ممثلاً ضمن أسرة «فريج» وكان يتميز بالهدوء وشخصية «أم سعيد» التي كان يؤدي صوتها الراحل كانت نابعة من طيبة شخصية ماجد نفسه، سوف نفتقده كأهل وكفريق عمل أسرة «فريج».

وأكدت الفنانة أشجان وسط بكائها وتأثرها لرحيله، والتي تؤدي صوت «أم علاوي» في المسلسل نفسه، بأن الفنان الراحل حنون وطيب لأبعد الحدود وكان خجولاً ولا يحب الظهور في الوسائل الإعلامية، ولذلك لا توجد الكثير من المعلومات عنه، ويعتبر مسلسل «فريج» هو العمل الفني الوحيد الذي قام به، وتقول: كنا نضحك كثيراً عندما يجمعنا مشهد مع بعض، وجميعنا في أسرة «فريج» نتعامل مع بعض كعائلة واحدة، وأذكر بأنه بعد رجوعي للعمل الفني بعد انقطاع فترة، قام الفنان الراحل بالاتصال للتهنئة والتشجيع على المواصلة، وكان سعيداً جداً برجوعي للفن، وقد تحدثنا بأن نرجع مرة أخرى كفريق عمل لمسلسل «فريج» وكان متحمساً لذلك لبدء العمل 2024 ولكنه رحل قبل أن نجتمع مره أخرى.