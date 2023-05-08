«الشارقة القرائي للطفل».. إصدارات ملهمة حافلة بالإثارة والاستكشاف

المصدر: الشارقة - البيان

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تحتضن أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023، تزامناً مع إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في الاهتمام بعلوم الفضاء وبناء منظومة وطنية مستدامة له؛ العديد من الإصدارات والسلاسل، التي تُخاطب الأطفال واليافعين بأسلوب يجمع بين الإثارة والتشويق والاستكشاف، بفنون أدبية متنوعة من الكوميكس إلى فن الرواية والسرد القصصي وغيرها، تضع في مجملها الصغار منذ سن مبكرة في طريق التعرف على هذا العلم والمسار الواسع واستكشافه، والذي كان يوماً يعد «حُلم زايد»، وبات واقعاً يتغنى به أطفال دولة الإمارات كونه إنجازاً تاريخياً عربياً.

«انظر داخل الفضاء»

سلسلة إصدارات لكتب تفاعلية تجمع بين السرد وفن الصورة تقدمها دار المجاني للنشر للأطفال، منها إصدار «انظر داخل الفضاء»، الذي يحوي أكثر من سبعين طية تكشف ما وراءها منذ لحظة الانطلاق المركبات الفضائية، مروراً بالمحطات وصولاً إلى النجوم والمجرات البراقة.

كتاب النجوم والكواكب

كما تقدم الدار «الكتاب الكبير للنجوم والكواكب»، الذي يحوي صفحات مثنية عملاقة تأخذ القارئ في رحلة رائعة للفضاء، من الشمس والكواكب في المجموعة الشمسية إلى أعظم النجوم وأكبر المجرات وغيرها من روائع عالم الفضاء، وإصدار «مجموعتي، كيف: للإجابة عن أسئلة الأولاد- الفضاء»، وغيرها من الإصدارات.

بدورها تطرح دار أشجار للنشر والتوزيع إصداراً للأطفال من الفئات العمرية المبكرة تحت عنوان «أريد أن أطير إلى الفضاء»، والذي يرافقهم خلاله السيد نون في قصة تعليمية مشوقة، تغرس مفهوم أن بالقراءة والعلم نصبح من العلماء، وبالشغف والحلم سنطير يوماً إلى الفضاء.

حياة العلماء

أما دار الهدهد للنشر والتوزيع فتوفر إصدار «نماذج من حياة العلماء.. علماء الفلك في الفضاء الفسيح»، والذي يقدم رسوماً كاريكاتيرية لعلماء الفلك المشهورين، ويروي سيرة 12 عالماً قضوا حياتهم بشرح وتفسير الكون، وأبرز اكتشافاتهم ونظرياتهم.

وباستخدام أدب الرواية والخيال تقدم كذلك دار شأن للنشر والتوزيع عدداً من الإصدارات المثيرة، مثل إصدار «كنز الفضاء» و«ليلى فتاة الفضاء» و«فارس في كوكب المريخ» و«يُطل على كوكب أحمر»، وغيرها، كما تبرز سلسلة «The SOLAR SYSTEM» في دار أطفال ومعلمين للنشر والتوزيع، باللغة الإنجليزية لتقدم 6 كتب متميزة حول الأرض والقمر والشمس والكواكب والنجوم والسماء.

وتستمر فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ 14، والتي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب؛ حتى 14 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة.