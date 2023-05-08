الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني ضيف شرف المهرجان الدولي للشباب في المغرب

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يحلّ الشاعر والخبير الثقافي الإماراتي خالد الظنحاني ضيف شرف على الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للشباب المبدع، الذي تنظمه المنظمة العامة للفنانين المحترفين، بالتعاون مع منتدى الفن والإبداع المغربي في مدينة مكناس بالمملكة المغربية، تحت شعار «التسامح من أجل البشرية»، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 14 مايو الجاري.

وتأتي مشاركة الظنحاني في المهرجان المغربي، في إطار البرنامج الثقافي الدولي الذي تنفذه مبادرة سفراء زايد الدولية، بالتعاون مع مؤسسة غبشة الإماراتية، ويهدف إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، ونشر ثقافة وتراث الدولة لدى شعوب العالم، فضلاً عن تعزيز التواصل مع الثقافات الأخرى.

وقال خالد الظنحاني، الرئيس التنفيذي لمبادرة «سفراء زايد الدولية»، رئيس مؤسسة غبشة: «هدفنا حمل رسالة السلام والتسامح والأخوة الإنسانية الإماراتية إلى العالم، من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأبنائها المبدعين»، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمهما المستمر لمشروعه الثقافي الدولي.

من جهته، قال الكاتب إبراهيم زهيري رئيس المهرجان: «نرحب بالحضور الإماراتي في فعاليات المهرجان، الذي يهدف إلى تحصين الهوية المغربية الأصيلة، والمساهمة في تنشيط الحراك الثقافي والفني في البلاد، فضلاً عن تحصين الشباب من أسباب التطرف والانحراف والعنف».

وأشار زهيري إلى أن برنامج المهرجان يتضمن قراءات شعرية وندوتين بعنوان «دور التسامح في حياتنا اليومية.. التجربة الإماراتية نموذجاً»، و«فنون القول الملحون»، وورش متنوعة في الفن التشكيلي، والأزياء التقليدية، وحفل تتويج ملكة جمال الأطلس الدولية 2023.