«قارئ القرن» تحفز الأجيال

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن إطلاق جائزة «قارئ القرن»، سعياً لزيادة الوعي المعرفي لأجيال المستقبل من الأطفال والنشء في الأعمار من 6 إلى 18عاماً، وتحفيزهم على القراءة وإثراء عالم النشر.

جاء ذلك خلال الجلسة التفاعلية لإطلاق الجائزة، التي أقيمت في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته الرابعة عشرة، في مركز إكسبو الشارقة، في جناح معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، وسط حضور جماهيري لافت تقدمه مديرو مؤسسات ربع قرن ومنتسبوها وعدد من كُتّاب أدب الطفل والجمهور من المهتمين بالشأن الثقافي.