تحت رعاية رئيس الدولة.. «أبوظبي الدولي للكتاب» ينطلق 22 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُقام فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في الفترة من 22 حتى 28 مايو الجاري، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وبمشاركة نُخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من معظم أنحاء العالم، وذلك حسب ما أشار مكتب أبوظبي الإعلامي.

ويحتفي المعرض هذا العام بمفهوم الاستدامة كونها فكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة. وسيشهد المعرض مبادرات وفعاليات وندوات متنوِّعة تهدف إلى تسليط الضوء على طرق الاستدامة، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتستضيف دورة هذا العام مجموعة من كبار الشخصيات والأدباء والناشرين وصنّاع المحتوى، ليقدّموا جدولاً متكاملاً من الفعاليات المتنوِّعة التي تُلبّي تطلُّعات الجمهور، وتشمل 5 محاور أساسية تغطّي البرنامج الثقافي، الفنون الإبداعية، برامج الأطفال والناشئة، والبرامج المهنية المتخصِّصة، إضافة إلى برامج الشركاء.

وسيشهد الجمهور تنوُّعاً واضحاً في برنامج المعرض، الذي يضمُّ أركاناً متعددة ومنصتين للجلسات الثقافية، تقدّم كلّ منهما مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية والندوات والأمسيات الشعرية التي تستضيف نخبة من ألمع الأسماء في عالم الفكر والأدب والإعلام، ومنصّات متعدّدة لتواقيع الكتب.