الذكاء الاصطناعي.. وأدوات آلة الزمن 2 – 4

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استكمالاً لموضوع الزميلة «سوزانا قسوس» من «بي بي سي نيوز عربي» عن صور الحضارة المصرية القديمة، فقد أوضحت الأستاذة المساعدة الجامعية في الذكاء الاصطناعي «سارة الشابسوغ» طريقة الذكاء الاصطناعي في رؤية وتحليل هذه الصور بقولها: الذكاء الاصطناعي وجد أنه لو استمرت الحضارة الفرعونية، لكان استمر بنيانها بمُكوني الطين والطوب الحجري، فنرى من خلال الصور المنتشرة للحضارة المصرية القديمة أن معظم الصور تستخدم الطين والطوب الحجري لاستكمال المباني، أيضاً كانت تلك الحضارة تعتمد بشكل كبير على العمدان العالية الموسومة بصور الآلهة، التي وُجدت بشكل واضح في الصور المنتشرة عن الحضارة القديمة في مصر.

من زاوية أخرى، تقول المهندسة المعمارية «ليلاس عبد المولى»: هناك فرق كبير بين «النظرة الرومانسية» للمَعلم التاريخي وغايتها «توثيق الحقيقة»، وبين ما نراه الآن من صور «لا تحتوي على أي دقة علمية أو تأريخ صحيح». وتضيف: إن الصور التخيلية لمصر المُنتجة من قبل الذكاء الاصطناعي «ليس لها أي صلة بالحفاظ على التراث المعماري أو الآثار»، إنما هي «صور وهمية» تخيلها الذكاء الاصطناعي استناداً إلى معلومات مُحددة. وأعتقد أن الغاية من نشر هذه الصور هي إظهار قوة التخيل لدى الذكاء الاصطناعي.

وتختم بقولها: أستطيع أن أقول إن تقنية الذكاء الاصطناعي تقوم بمحاولة دمج صورة مُتخيَلة عن الماضي، وفي هذه الحالة هي مصر القديمة، مع صورة مألوفة من الوقت الحاضر، وعليه أنتجت صوراً تخيلية تدمج بين واقعين، إلا أنها أنتجت «حقيقة فوضوية»، وهذا قد يعطي مفهوماً خاطئاً لأهمية التكنولوجيا.

فلاش

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