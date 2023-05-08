الترفيه في دبي.. ثقافة وفنون تعانق التكنولوجيا

المصدر: دبي ــ البيان

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الجمهور على موعد لاستكشاف عالم جديد كلياً بدبي، عبر فسحة ترفيهية تجريبية مرتقبة سيتم افتتاحها بالربع الأخير من العام الجاري في مركز التسوق الشهير «دبي مول».

ويأتي «هاوس أوف هيب» من شركة هايبر سبيس الناشئة والمختصة بالمنتزهات الترفيهية المستقبلية، والتي تبتكر وتقوم بتشغيل المنتزهات للعالم الرقمي، لتدعو المسافرين للدخول في عالم تفاعلي زاخر بالتجارب المثيرة، وهي ذات الشركة المشغلة لمنتزه «آية» الذي يقدم رحلة ترفيهية الافتراضية في «وافي سيتي مول» بدبي، وتم افتتاحه في ديسمبر 2022.

بحسب الموقع الرسمي لـ «هايبر سبيس»، فإن الوجهة الترفيهية الجديدة ستكون على مساحة 100 ألف قدم مربعة، لتقدم تجارب مليئة بالحماس والإثارة لزوارها، من خلال جمعها بين الموضة والتكنولوجيا والألعاب والفن الرقمي، بدءاً من الأزياء والألعاب والموسيقى، ووصولاً إلى الرموز غير القابلة للاستبدال NFT وغيرها الكثير، مما سيحدث ضجة كبيرة على مستوى العالم، بحسب الموقع.

ومن المقرر افتتاح House of Hype في وقت لاحق من العام الجاري، لتوصف الوجهة بكونها إحدى أكثر الوجهات الترفيهية ابتكاراً وجاذبية في العالم، بحيث يمكن أن يتوقع الوافدون لها السفر من عالم إلى آخر في هذه الوجهة الترفيهية المستقبلية المبهرة.

ومقارنة بـمنتزه «آية»، سيكون «هاوس أوف هيب» أكبر إلى حد ما، ليشمل حوالي 29 غرفة لاكتشافها، علماً بأنه قد تم تصميم كل غرفة لتقديم تجارب حسية غامرة بإحساس مضاعف، مما يمكن الزوار من التقاط العديد من الصور التي يمكن مشاركتها بشكل لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، واستقطاب انتباه آخرين للتواجد مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن الوجهة هي من بنات أفكار مؤسس «هايبر سبيس»، ألكسندر هيلر، الذي توجه لإيجاد وجهات ترفيهية على الواقع، ولكن في عالم رقمي، ومن المعتزم أن يكون افتتاح «هاوس أوف هايبر» أحد أكثر أروع الأحداث الترفيهية في مدينة دبي لعام 2023.