«جمعة الماجد» ينظم دورة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي بالتعاون مع مركز السيهاتي للتبادل الثقافي في لندن دورة بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية»، عقدت على مدى يومين، قدمتها د.هالة فوزي المنياوي، استشارية ومدربة في التنمية البشرية، وشارك فيها 27 متدرباً ومتدربة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

هدفت الدورة إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الحياة البشرية وخدمة الإنسان ومساعدته بكافة مهامه وبشتى المجالات من خلال بناء أجهزة رقمية حاسوبية قادرة على القيام بمهام مشابهة ومحاكية لمهام البشر وبذكاء عالٍ.تناولت الدورة مواضيع عدة من أبرزها: مفهوم الذكاء الاصطناعي، متطلباته وأسس تطبيقه في التدريب، وتطبيقات وأسس الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري، والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الموارد البشرية، وغير ذلك من الموضوعات.

وفي ختام الدورة، قام د.محمد كامل جاد، مدير عام المركز، بتسليم شهادة شكر وتقدير للمحاضرة على دورها الفاعل في إنجاح الدورة، كما قام أيضاً بتسليم المشاركين في الدورة الشهادات.