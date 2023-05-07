مورتي تقدم «حكايات الجدة»

المصدر: الشارقة - البيان

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قدّمت المؤلفة والناشطة الهندية في الأعمال الخيرية، سودها مورتي، صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً، والحائزة على عدة جوائز عالمية، جلسة قرائية أول من أمس، بعنوان «حكايات الجدة»، حيث أسرت قلوب ما يزيد على ألف شخص من زوار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، بمختلف فئاتهم العمرية.

واصطف الحاضرون حول مؤلفة كتاب «سحر القصة المفقودة»، كما يصطف الأحفاد حول جدتهم وهي تروي لهم قصصاً من الماضي البعيد، مشاركةً خبراتها ومعارفها التي اكتسبتها خلال مسيرتها الطويلة، التي ألّفت خلالها 44 كتاباً، منها 29 باللغة الإنجليزية، و15 باللغة الكنادية، أحد اللغات الرسمية في الهند، إلى جانب الهندية والإنجليزية.

وأجابت الحائزة على «بادما بوشان»، أعلى وسام مدني في الهند، على تساؤلات الحاضرين، وفي ردها على سؤال حول الكتاب الأقرب إلى قلبها، أجابت مورتي: «من الصعب أن تطلب من الأم أن تختار بين أطفالها، وكتبي هي كالأولاد بالنسبة للأم». وحول إمكانية تقديم قصصها بصيغ مختلفة، مثل البودكاست مثلاً، أجابت المؤلفة الهندية بأنها تفضل الكتاب، وأضافت: «ولكن بعد الكثير من الإلحاح، طلبتُ النظر في إمكانية تحويل مؤلفاتي إلى كتب مسموعة».

زيارة لبيت الحكمة

وعلى هامش مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، زارت مورتي بيت الحكمة، الذي يعد نموذجاً فريداً لمكتبات المستقبل، تعرّفت خلالها إلى النهج المبتكر الذي تتبعه الشارقة لغرس ثقافة المعرفة والابتكار في نفوس الأطفال والشباب في الإمارة، ودولة الإمارات بوجه عام.