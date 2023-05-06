الجرافيتي في دبي روائع فنية تروي قصص الإنسان والمكان

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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يعد الجرافيتي من أهم الفنون الشعبية المعاصرة التي تحظى بشعبية كبيرة كونه يتبنى أشكال التعبير كافة المعتمدة على عمق الفكرة والمضمون في سرد القصص في الأماكن العامة، ويتمتع بجماهيرية عالمية كونه أحد فنون الشارع، وتسهم في إثراء الذائقة البصرية والنقدية للمتلقي ودعم الحراك الفني.

ذائقة

وأكد خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة دبي للثقافة والفنون أهمية الفن الجرافيتي ومواهبه الشابة الإماراتية، التي تدعمها جميع فعاليات دبي للثقافة والفنون، فيقول: «هذا النوع من الفنون الشعبية المعاصرة يعبر عن قدرة المكان العام على التحول إلى وعاء للإبداع والتفاعل مع الأفكار الفنية.

ولذلك فإن جميع ما يقدم من ورش ومعارض مفتوحة وفعاليات في إمارة دبي يؤدي دوراً ريادياً في إثراء الذائقة البصرية والنقدية للمتلقي من جمهور الشارع، ويسهم في تمرير تجارب وتراكيب شخصية للفنانين».

فنون

وعن مواكبة فن الجرافيتي كونه أحد أهم فنون الأماكن المفتوحة والعامة، تقول الفنانة التشكيلية سكينة البلوشي:

«يحظى فن الجرافيتي في إمارة دبي باهتمام كبير من محبي الفنون، الذين يمكنهم من خلاله اكتشاف أعمال تجريبية إبداعية تركز أساليبها التصميمية ودفع حدود الابتكار والإلهام إلى آفاق جديدة.

وتتفرد في أفكارها وطرح موضوعاتها المرتبطة بشكل خاص بالذائقة الفنية والهوية الثقافية لمن يرسمها على الجدران هذا الفضاء المفتوح على أبجديات الفنون التشكيلية كافة التي باتت دولة الإمارات وإمارة دبي من أهم فضاءاته ذات التأثير القوي لملامح المعاصرة، والتعبير الحر المستوحى من ثقافة البيئة المحلية وعوالم هذا الفن في جميع أنحاء العالم».

فضاء

وفي السياق الفنان وأستاذ الفنون التشكيلية محمد حسن قال: «إن الفن الجرافيتي من الفنون المعاصرة في إمارة دبي، التي طالما تفردت في أفكارها وطرح موضوعاتها المرتبطة بشكل خاص بالذائقة الفنية والهوية الثقافية لمن يرسمها على الجدران، هذا الفضاء المفتوح على كافة أبجديات الفنون التشكيلية التي باتت دولة الإمارات وإمارة دبي أحد أهم فضاءاته ذات التأثير القوي لملامح المعاصرة.

والتعبير الحر المستوحى من ثقافة البيئة المحلية وعوالم هذا الفن في جميع أنحاء العالم، والتي في كثير من الأحيان تخلق حالة من الوعي حول أهمية هذا الحراك الثقافي المجتمعي، الذي بات يحيط بالمدينة ويمنحها الكثير من البريق والجاذبية».