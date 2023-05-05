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یاداخلٍ جوْ الھوىَ في قصیدي

خذْ الحذَرْ منْ طرفْ ماضي وذباَّحْ

موجِهْ منْ أمواجْ الھوىَ منْ وریدي

بتغرِّقْ شراعِكْ ولوُ كنت سباَّحْ

یاكمْ منْ طرفي سلیبْ وشھیدي

مانالوا إلا لي بهْ تروحْ الأرواحْ

لكنْ غرامكْ مثل شخصكْ عنیدي

وأنا أواجه حرْ بو ظفرْ وجناح

إذا تطاوعني علىَ ما أریدي

باكونْ لكْ مثلْ العسَلْ طعمْ وأفراحْ

قلبي بغرامكْ في عذابٍ شدیدي

بهْ یحترقْ في كلْ ممشا ومصباحْ

فإما توافقني علىَ ما أریدي

أوْ تكسرْ قیودي وتطلقْ لي إسْراحْ

وبسألكْ عنْ قاضي وحكمَهْ سدیدي

یحكمْ ولا ینطقْ وأحكامَهْ إصحاحْ

وإذا عطاكْ الحَقْ لوُ لكْ یزیدي

لاتكونْ مستانسْ ولا تكونْ مرتاحْ