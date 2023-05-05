موضوعات ثرية في جديد «مجلة التشكيل»

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

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تعد مجلة التشكيل مجلة فنية متخصصة تصدر عن جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وتعنى بأشكال الفن والفن التشكيلي وتضم بين رئتيها موضوعات عديدة كثيرة وكتاباً من كل بقاع العالم، وقد صدر عددها الجديد في أبريل 2023 ويتضمن العديد من المعارض والأخبار الفنية واللقاءات المتميزة مع الفنانين، وتحتوي المجلة على 103 صفحات وتعد من القطع المتوسط، ويقوم على تحريرها مجموعة من الفنانين والمثقفين والنقاد والمهتمين بالفن.

وقد صدر العدد الأول من المجلة في سنة 1984 بعد أربع سنوات من إشهار الجمعية وكانت الحركة التشكيلية تشهد تصاعداً وتفاعلاً في كل الصعد الفنية الأخرى وجاء العدد الأول نشرةً عن الفن التشكيلي لا تتجاوز أربع صفحات بالأبيض والأسود ثم تسنى للعدد الثاني أن يصدر في العام نفسه في شكل مطبوعة حملت صفة مجلة وجاءت بالأبيض والأسود أيضاً.

واليوم تصدر المجلة بشكل موسمي وتعد واحدة من أهم المدارس البحثية للطلاب والبحّاثة والمهتمين في صنوف الفنون كافة ولا سيما الفن التشكيلي وتصنف حسب الدارسين كوعاء للتصاهر الفني العالمي في ظل التمازج الفريد الذي تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة وتجد دعماً مباشراً من مؤسسة الشارقة للفنون.

ويتناول رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية سالم الجنيبي في عدد المجلة الصادر أخيراً الركائز الاستراتيجية لرؤية جمعية الإمارات للفنون التشكيلية والتي تركز على أهداف الجمعية من رعاية للفنانين والمحافظة على حقوقهم.