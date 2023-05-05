جواهر القاسمي تصدر قراراً بترقية ريم بن كرم إلى مدير عام «إرثي للحرف المعاصرة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قراراً بشأن ترقية ريم عبد الرحيم بن كرم، إلى منصب مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة.

وتُعد ريم بن كرم واحدة من القيادات النسائية البارزة في إمارة الشارقة، التي كان لها دور مؤثر في الارتقاء بدور المرأة على المستويين المحلي والعالمي، خلال إدارتها لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وتخرجت في الجامعة الأمريكية في الشارقة تخصص التصميم الداخلي، ولها خبرة عملية واسعة، اكتسبتها من خلال سنوات عملها الممتدة، التي تنوعت في مهنيتها بين الحكومية والخاصة، والميدانية والمكتبية، عبر مشاريع متنوعة الأهداف والتوجهات والمستهدفين.

كما كان لريم إسهام بارز كعضوة في منتدى الشارقة للتطوير منذ عام 2006، في مختلف فعاليات وأنشطة وبرامج المنتدى، حتى تعيينها عضوة في التشكيل الجديد لمجلس إدارة المنتدى في فبراير 2010.

كما برز دور ريم بن كرم في مجال العمل الخيري مع مسيرة القافلة الوردية، المختصة بنشر الوعي حول الفحص المبكر لسرطان الثدي، بإشرافها المباشر على مبادرة القافلة، ونزولها لميادين العيادة المتنقلة في إمارات الدولة التي تقدم فحصاً مجانياً لروادها من مختلف شرائح المجتمع.

وخلال عام 2016، تولت ريم بن كرم منصب مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، حيث شهدت المؤسسة خلالها العديد من المشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة، ابتداءً من محيط أسرتها، وصولاً إلى تطوير مهاراتها لتمثيل وطنها على الصعيد العالمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كان أبرزها القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، وإطلاق منصة «ارتقاء» لتعزيز الممارسات العادلة بين الرجل والمرأة في المجالات المهنية.