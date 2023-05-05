«بوابة مكتبات دبي الرقمية» ثقافة ومعرفة بوسائط وقنوات ذكية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر موقعها الإلكتروني، بوابة مكتبات دبي العامة الرقمية.

وذلك بهدف إثراء تجربة الأعضاء والزوار وأصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على ما يحتاجونه من معارف متنوعة عبر حزمة خدمات البوابة الجديدة، التي تشكل جزءاً من التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة، ويتضمن تطوير منصاتها الرقمية كافة.

وهو ما يتناغم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأكثر كفاءة وتكاملاً وأماناً للمقيمين والزوار، وأن تصبح معياراً عالمياً للمدن الذكية.

وتُشكل البوابة الجديدة أداة ربط ذكية تسهم في تعزيز مجموعة الخدمات التي تقدمها فروع مكتبات دبي العامة كافة، وتشمل: تسجيل الدخول للأعضاء، والحصول على العضوية وتجديدها، واقتراح مواد مكتبية جديدة، وتجديد المواد، وكذلك تسهيل البحث في مصادر المكتبات.

إضافة إلى تعريف الزوار بأبرز الكتب والمواد المعرفية التي أضيفت حديثاً إلى المكتبات، إلى جانب الكتب الأكثر استعارة ما يعكس أهميتها المعرفية والعلمية.

كما يمكن لمستخدمي المنصة الحصول على لمحة شاملة عن مكتبات دبي العامة وتاريخها، والتواصل مع موظفيها مباشرة كما تضم حزمة الخدمات إمكان حجز المساحات والغرف الدراسية والقاعات متعددة الأغراض، وغيرها.

يذكر أن شبكة مكتبات دبي العامة التابعة لـ«دبي للثقافة» تضم 8 مكتبات متطورة للكبار، وتحتوي 7 منها على مكتبات متخصصة للأطفال، فيما يصل مجمل عدد الكتب التي تمتلكها «مكتبات دبي العامة» إلى 603315 كتاباً، وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن الهيئة التي بينت امتلاك «المكتبة الرقمية» 26957 كتاباً، موزعةً بين كتب إلكترونية وسمعية ومقاطع فيديو.