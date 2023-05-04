«اللوفر أبوظبي» يعلن انطلاق موسمه الثقافي بـ5 معارض فريدة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن انطلاق موسمه الثقافي المقبل 2023 - 2024، الذي سيبدأ هذا الصيف ويمنح زوّاره الفرصة للاستمتاع بخمسة معارض كبرى جديدة.

سيصطحب معرض رحلة في رحاب الكون، المقررة إقامته 18 يوليو المقبل في متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي، زوّاره الصغار في رحلة إلى الفضاء عبر بوابة الفن، بينما يسعى معرض حروف من نور، الذي سيقام من 13 سبتمبر المقبل، إلى تعريف الزوّار بالكتب المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة: القرآن الكريم، والإنجيل، والتوراة، أما معرض ﻛﺎرﺗﯾﯾﮫ، اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣداﺛﺔ، الذي سيقام 15 نوفمبر المقبل، فيسلط الضوء على تأثير الفنون الإسلامية في تصميمات كارتييه.

وإضافة إلى ما سبق، سيشهد معرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي، الذي سيقام 21 نوفمبر المقبل، عرض أعمال أبدعها فنانون مرشحون للنسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون، كما سيُبرز معرض أساطير من الشرق والغرب: من حكايات كليلة ودمنة إلى أساطير لافونتين، الذي سيقام 20 مارس المقبل، الأثر الذي تركته أساطير الحيوانات في العالم القديم.

سرد القصص

ومن المقرر أن تسلّط المعارض المقبلة الضوء على مهمة المتحف الرامية إلى سرد القصص التي أرست الروابط الفنية والثقافية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى توفير منصة تُمكّن الفنانين المحليين والإقليميين من عرض مواهبهم. ونظراً إلى حرص المتحف على تحقيق التفاعل والتواصل مع أفراد المجتمع، يعتزم اللوفر أبوظبي تقديم مجموعة متميزة من البرامج والفعاليات الثقافية، مثل العروض الفنية، وورش العمل، وعروض العناية بالصحة، والأنشطة الترفيهية، والجلسات الحوارية، وغير ذلك الكثير.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «انطلاقاً من مكانته بوصفه متحفاً عالمياً، يركز متحف اللوفر أبوظبي على توفير مساحة شاملة وتفاعلية يتمكن من خلالها المبدعون من التعبير عن إبداعاتهم، وأفكارهم، وقصصهم. وسيشمل الموسم الثقافي الجديد العديد من المعارض التي تقدم أعمالاً فنية وتجارب جديدة وأخرى يعاد عرضها؛ لذا سيكون الموسم الفني الجديد في اللوفر أبوظبي حافلاً بالتجارب الفنية التي تستحق أن نتطلع إليها بكل اهتمام، ويعد هذا الموسم خير برهان على التزامنا الراسخ بخدمة أفراد مجتمعنا الذين يحظون باهتمامنا في كل ما نقوم به.

وفي إطار التزامنا بخدمة أفراد مجتمعنا، يسعدنا أن نطلق العديد من المبادرات والبرامج الثقافية التي ستمكّن زوّار المتحف من تعميق فهمهم وتقديرهم للفنون والثقافة، إضافة إلى توسعة آفاق رؤيتهم للعالم والناس من حولهم، بينما نعمل أيضاً على إطلاق منصة ملهمة وتشاركية في المتحف لتكون مساحة يلتقي فيها الناس ويتبادلون من خلالها الأفكار الإبداعية».