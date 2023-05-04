«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة في دورتها الـ 15

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها «شركة اتصالات من &e» عن فتح باب المشاركة في دورتها الخامسة عشرة لعام 2023، واستقبال إبداعات صناع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، من مؤلفين وناشرين ورسامين من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، حيث تتوزع الجائزة على خمس فئات هي «الطفولة المبكرة»، و«الكتاب المصور»، و«كتاب ذي فصول»، و«كتاب اليافعين»، أما الفئة المتجددة التي تطرح كل عامين فخصصت هذا العام لـ«كتاب الشعر»، حيث تقبل الجائزة المشاركات المقدمة حتى 31 أغسطس 2023.

منصة تعزز القراءة

وفي تعليقه على فتح باب التسجيل للدورة الـ15 من الجائزة قال عبد العزيز تريم، مدير عام «اتصالات من e&» في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي: «تواصل اتصالات من e& العمل على خدمة المجتمع ودعم المبادرات، التي تعزز الثقافة والتعليم، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في تعليم أطفالنا وتنميتهم هو استثمار في مجتمعاتنا المستقبلية.

ولهذا نفخر بمواصلة رعاية «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، التي أصبحت منصة مهمة لتعزيز القراءة، ورعاية الإبداع، وإبراز مواهب المؤلفين والرسامين والناشرين في مجال أدب الأطفال، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة، وإلهام الأطفال وتشجيعهم على تطوير قدراتهم الإبداعية والفكرية، والأخذ بأيدي اليافعين وتزويدهم بالفرص لاستكشاف اهتماماتهم ومتابعة شغفهم».

دعم وتطوير

بدورها قالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نجدد التزامنا بدعم وتطوير المحتوى العربي، الذي يخاطب الأطفال واليافعين، ويعزز معارفهم بالإصدارات المتوافقة مع أعلى معايير التميز، ونحن نؤمن بأن هذا القطاع من أكثر القطاعات، التي تحتاج إلى عناية وتجديد مستمر، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في القطاعات التقنية وعالم صناعة المحتوى بكل أشكاله.

ونتطلع إلى دورة متجددة تسهم في تطوير صناعة أدب الأطفال، وتقدم فرصة للكتاب والرسامين الناشئين والمحترفين، لعرض أعمالهم وتقدير مساهماتهم في صناعة أدب الأطفال واليافعين، وستظل الجائزة فرصة لإلهام الأجيال القادمة حب الأدب وتقديره».