جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن عن الفائزين بـ «في العمل» و«صمت»

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهري فبراير ومارس 2023، حيث كان موضوع مسابقة شهر فبراير «في العمل» وشهر مارس «صمت». وعكست قائمة الفائزين في المسابقتين دخول العدسة المصرية مضمار المنافسة مع التفوق الإندونيسي المستمر، بثنائية إبداعية، بجانب إنجازات فردية مميزة من تركيا والفلبين وفيتنام والهند وبنغلاديش.

قائمة

وحملت قائمة الفائزين بمسابقة شهر فبراير «في العمل» توقيع المصورين الإندونيسيين «أجوستينس إلوان» و«إندا ساجيتا كابان»، بجانب المصورة المصرية «سمر كمال الدين محمد فرج» والمصور الهندي «بارون كومار راجاريا» والمصور «أبوبكر صديق إمون» من بنغلاديش. أما قائمة شهر مارس «صمت» فقد شهدت تألقاً عربياً مصرياً من خلال المصور «أحمد سالم راغب» بجانب المصور الإندونيسي «ألكساندر براين»، والتركي «سيركان أوزكان»، والفلبيني «كريستوفر أندريس»، والفيتنامي «نغوين دوي كوانج».

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر فبراير استخدام الوسم HIPAContest_AtWork#، ومسابقة شهر مارس على الوسم HIPAContest_Silence#.

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: سعداء بتزايد أعداد المشاركين في المسابقة الشهرية على منصة إنستغرام، وتطور مستوى الأعمال المشاركة مع الوقت، وسعداء أكثر بتزايد أعداد فئة الفائزين الهواة الذين اكتسبوا الثقة والتجربة وجرأة الاحتكاك والمنافسة في مناسبات أكبر وأصعب، ومنها المسابقة الرئيسية للجائزة «التنوّع» بمحاورها المتنوّعة. النمو المتسارع لهذه الفئات هو مؤشر دقيق على أننا على الطريق الصحيح.

وأضاف بن ثالث: المداومة على التثقيف الذاتي واكتساب المعرفة من مصادر مختلفة ومتنوعة ترفع من جاهزية المصورين للتفاعل مع المواضيع الحياتية المختلفة المطروحة في المسابقات؛ لذا ننصح دوماً بالاهتمام بهذا الجانب. تهانينا للفائزين، ونرجو لجميع المشاركين التوفيق في المناسبات المقبلة.

طاقة

المصورة المصرية «سمر كمال الدين محمد فرج» تقول عن صورتها الفائزة في مسابقة «في العمل»: التقطتُ الصورة خلال رحلة مع الأصدقاء إلى مدينة طنطا، فرأيت تلك السيدة تبيع فاكهة «اليوسفي» على ناصية الطريق، فاخترت زاوية مناسبة لالتقاط الصورة لها الشارع. أنا أشارك في مسابقات «هيبا» منذ سنوات، وكانت سعادتي لا توصف عندما علمت بفوزي، هذا الفوز جعلني أكثر شهرة وحضوراً في مجتمعات المصورين، ومنحني طاقة هائلة للاستمرار. أنا أعمل دائماً على تطوير نفسي وأطمح لدراسة التصوير من قِبَل جهات متخصصة.

المصور المصري «أحمد سالم راغب» يقول عن صورته الفائزة في مسابقة «صمت»: التقطتُ الصورة في مدينة القناطر الخيرية خلال رحلة مع الأصدقاء، كنا نقوم بتصوير التنوع البيولوجي الجميل في هذه المنطقة التي تُشتهر بقواربها الخشبية وشلالاتها الصخرية المصمّمة لمنع التدفق القوي لمياه نهر النيل.

خلال شروق الشمس كان الضباب يغطّي شلال الماء، بينما طائر البلشون يقف بمفرده في أعلى الشلال، كان مشهداً يدعو للصمت ويغذي الإحساس بالجمال؛ لذا التقطت الصورة واحتفظت بهذا الشعور الجميل بداخلها. هذا فوزي الأول في مسابقات «هيبا»، وقد أهداني حماساً رائعاً، ومنحني قدرة أكبر على إيصال أعمالي للناس. أطمح دوماً لإيصال جماليات وبديع صنع الله في مخلوقاته لكل الناس من خلال العدسة.