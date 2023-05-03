افتتاح مدرسة «التذهيب والزخرفة» في أكاديمية الفنون بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة ــــــ وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في فندق دبل تري هيلتون بالفجيرة، حفل افتتاح مدرسة التذهيب والزخرفة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن مدرسة التذهيب والزخرفة تستهدف المهتمين والدارسين بهذا النوع من الفنون، وتسليط الضوء على مكانته وأهميته في تاريخ العالم الإسلامي ورفدهم بالمهارات اللازمة لإنتاجها والعمل عليها.

من جانبها قالت الدكتورة إسراء الهمل، مديرة مدرسة التذهيب والزخرفة، إن المدرسة تعدّ مشروعاً فنياً وثقافياً لتزيين المخطوطات والمصاحف، وستشكل منصة مهمة لخريجي الفنون والتصميم والهندسة المعمارية والتسويق بهدف صقل إبداعهم ومهاراتهم وتعريفهم باللغة النظرية للفنون الإسلامية التاريخية.

وأضافت: إن المدرسة ستقدم ورش عمل مهارية، ودبلوماً سنوياً يهدف إلى إعادة إحياء فنون المخطوطات التقليدية.