1732 فعالية في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق اليوم الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في مركز إكسبو الشارقة حتى 14 مايو الجاري، تحت شعار «عقول تتشكل».

ويأخذ المهرجان الأطفال واليافعين وعائلاتهم في رحلة على مدار 12 يوماً إلى عالم واسع من الفرص، التي تتيح لهم التعلم والاشتراك في أنشطة إبداعية وقرائية والتمتع بالعروض الترفيهية، وحضور البرامج، التي تجمع بين الحوارات والنقاشات الهادفة إلى صقل مواهب الأطفال، وتشكيل تطلعاتهم للمستقبل.

ويفتح المهرجان أبوابه للزوار من مختلف الفئات في اليوم الأول من الساعة الرابعة عصراً، حتى الساعة 08 مساء، وبقية الأيام ابتداء من الساعة 09 صباحاً وحتى 08 مساء، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 04 مساء وحتى 09 مساء، فيما يمتد استقبال المهرجان للجمهور يومي السبت والأحد حتى 09 مساء.

1732 فعالية

ولتحقيق رسالته في إثراء مخيلة الأطفال يستقبل المهرجان زواره في هذه الدورة بـ 1732 فعالية تتناسب مضامينها مع مكانته كأكبر مهرجان لكتب الأطفال وأكبر حدث في المنطقة يوفر للصغار وعائلاتهم، ما يعزز لديهم ثقافة القراءة، ويفتح أمام المشتغلين بأدب الطفل آفاق تطوير المحتوى الإبداعي والارتقاء بكتب الأطفال عربياً وعالمياً.

واستقطب المهرجان 457 ضيفاً من 66 دولة، من كبار الكتاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين والمشاهير، الذين يخاطبون الجمهور من خلال منصات متخصصة عدة، تلبي أنشطتها اهتمامات زوار المهرجان، الذي يقترب من استكمال عقد ونصف العقد على انطلاقه، مجسداً أحد ملامح المشروع الحضاري لإمارة الشارقة في الاهتمام بتنمية الوعي وترسيخ رعاية أدب الطفل، ضمن الدعم الشامل الذي توليه الإمارة لصناعة الكتاب وتعزيز دور المكتبات محلياً وعالمياً.

6 محطات

تتوزع أنشطة المهرجان على 6 محطات تغطي موضوعات متنوعة، تستهدف تقديم محتوى للزوار يجمع بين الترفيه والتعلم وتطوير المهارات واستكشاف المواهب، حيث يمكن للأطفال وعائلاتهم التنقل بين محطاته، للاستفادة من العروض المسرحية والفنية والفعاليات الثقافية، والأجنحة التي تضم دور النشر المشاركة، ومعرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، ومنصات ورش العمل، وفعاليات ركن الطهي، وركن الكتب المصورة، وجلسات محطة التواصل الاجتماعي.

اقتناء الكتب

يمكن للعائلات التي تصطحب أطفالها إلى المهرجان اقتناء أحدث الإصدارات من معرض كتب الأطفال، الذي يجمع 141 دار نشر، توفر محتواها من القصص والكتب التعليمية، وتغطي مختلف الفنون الإبداعية في مجال أدب الطفل، وتعكس تطور صناعة النشر، التي تستهدف تقديم أعمال ترتقي بوعي الأطفال واليافعين، وتجعل القراءة جزءاً من حياتهم اليومية.

21 جلسة حوارية

وأمام أولياء الأمور والمهتمين بجوانب التربية وأدب الطفل فرصة الاستفادة من محاور برنامج الفعاليات الثقافية، الذي يطرح خيارات متنوعة، من خلال 21 جلسة حوارية، يشارك فيها 68 ضيفاً من 21 دولة عربية وأجنبية، ومن بينها جلسة بعنوان «مهارات الذكاء العاطفي وأهمية تعلمها مبكراً»، يتحدث فيها من الإمارات الدكتورة مايا الهواري، ومن لبنان لوركا سبيتي، ومن كندا الدكتورة لويس لامبرت، وجلسة بعنوان «الرابط المشترك بين الذكاء الاصطناعي والمناهج الدراسية وكتب الأطفال»، تشارك فيها الدكتورة كريمة مطر المزروعي، من الإمارات، والكاتبة المصرية أمل فرح، ومن بريطانيا روز ويلفورد، فيما يشارك ثلاثة كتاب هم: شريفة موسى من الإمارات، وهيثم يحيى الخواجة من سوريا، وروستين أبل من الهند في جلسة بعنوان «أهمية وجود المسرح في المناهج التعليمية».

عروض مسرحية

ويتيح المهرجان للآباء والأمهات وأطفالهم حضور الفعاليات المخصصة للأطفال والعروض المسرحية والفنية، حيث يضم برنامج هذه الدورة 946 فعالية مخصصة للأطفال، يشارك فيها 25 ضيفاً من 10 دول، و136عرضاً ما بين أعمال مسرحية وعروض فنية، وعروض جوالة وسيمفونيات غنائية، يقدمها 16 مشاركاً من 16 دولة.

ومن بين أشهر العروض التي يمكن للعائلات حضورها بصحبة أطفالهم مسرحية «وحيدان في المنزل»، التي أنتجتها «هيئة الشارقة للكتاب» في عمل إماراتي كويتي مشترك، وتعرض يومي 12 و13 مايو الجاري في تمام الساعة 7:30 مساء، وتقدم عرضها الثالث 14 الشهر الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء، فيما تعرض المسرحية الهندية الباكستانية أكبر ناهي راهي العظيم، باللغتين الهندية، والأوردو، في 7 مايو عند الساعة الـ 4:00 مساء، بالإضافة إلى عرض بعنوان «أطفال ماساكا أفريكانا»، وغيرها من العروض وورش العمل، التي تتوزع على منصات مختلفة، وتغطي موضوعات فنية ورياضية وعلمية وتقنية.

ركن الطهي

ولعشاق فن الطهي من مختلف الثقافات يوفر ركن الطهي لزوار المهرجان 33 فعالية، يقدمها 13 من مشاهير الطهاة في العالم من 9 دول، يستعرضون مهاراتهم في إعداد وصفات وأطباق، يتاح للجمهور متابعة خطوات تنفيذها مباشرة، والتعرف على فنون الطهي في البلدان، التي يمثلها الطهاة المشاركون من كل من نيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والبرتغال، ولبنان، والمغرب، والأردن، والإمارات، والغابون، وكوريا الجنوبية.