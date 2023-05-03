«ميت غالا» يجمع نجوم العالم

المصدر: (نيويورك ـــ أ ف ب)

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شكّل ملتقى «ميت غالا» السنوي الشهير الذي جمع مساء الاثنين الماضي عدداً كبيراً من أشهر النجوم العالميين في مجالات الموضة والعروض الفنية والرياضة والسياسة تحية لـ«قيصر» الموضة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الذي توفي عام 2019.

وكانت نجمة البوب ريهانا كعادتها بين آخر المارّين بفستان أبيض من «فالنتينو»، على سجادة متحف متروبوليتان للفنون في مانهاتن، عند جادة فيفث أفينيو الشهيرة، وسبقتها بطلة التنس سيرينا ويليامس وعارضة الأزياء كارلي كلوس.

وكانت النجمتان السينمائيتان بينلوبي كروث ونيكول كيدمان، والمغنيات دوا ليبا وريتا أورا وكاردي بي، وبطل كرة المضرب المعتزل روجيه فيدرر، وعارضتا الأزياء جيزيل بوندشين وكايت موس، من بين مئات المشاهير الذين حضروا الحدث.