«بين السطور» يستضيف طارق الشناوي غداً

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف الحلقة العاشرة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، والذي يعرض أسبوعياً على تلفزيون دبي وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الناقد السينمائي طارق الشناوي في حوار شيق يسلط الضوء على الرواية بين الورق والشاشة.

وتطرح الإعلامية بروين حبيب على ضيفها في الحلقة العاشرة من البرنامج، غداً الخميس في الساعة 10:30 مساءً، بمكتبة محمد بن راشد، مجموعةً من القضايا التي تتعلق بالدراما والسينما، والذي سيطلعنا الناقد السينمائي فيها على كواليس أعمال عديدة، لمعرفته بأسرار الكثير من الفنانين والفنانات.

وسيجيب طارق الشناوي على تساؤلات عدة ومنها، من الحلقة الأقوى لإنتاج فيلم ناجح هل هو الكاتب، السيناريست، المخرج؟ وما سبب انصراف المنتجين والمخرجين على اعتماد الروايات المنشورة في أفلامهم، رغم كثرة الروايات التي صدرت في العقدين الأخيرين وبعضها ممتاز درامياً، وقلة قليلة منها فقط تحولت إلى أفلام؟. تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.