تريفور نواه يقدم عرضاً كوميدياً في كوكا كولا أرينا أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مسرح كوكا كولا أرينا بدبي العرض الكوميدي للنجم تريفور نواه، يوم 3 أكتوبر، ضمن جولته العالمية تحت عنوان أوف ذا ريكورد، وذلك حسب ما أعلنت شركة لايف نيشن، ويتميز مقدم برنامج «ذا دايلي شو» الحائز جائزة إيمي بذكائه الحاد، ودعاباته الطريفة، وأسلوبه الكوميدي الفريد، الذي يجمع بين الجدية والسخرية، ما أكسبه جمهوراً واسعاً، ينتظره من جميع أنحاء العالم في إمارة دبي. ومن المتوقع أن يشهد عرض تريفور، الذي يدور حول مواضيع متنوعة، إقبالاً واسعاً يصل إلى حد نفاد التذاكر بالكامل في كوكا كولا أرينا.

ويترقب جمهور النجم الكوميدي عرضه القادم المتوقع أن يحقق أرقاماً قياسية بعدد الحضور، ما يجعله أحد أكثر العروض شعبية في المنطقة، خلال الموسم، كما يَعد نواه جمهوره في دبي بتجربة استثنائية من الضحك والبهجة.