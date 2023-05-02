17 عرضاً في اليوم الثاني لتصفيات الدورة العاشرة من «الشارقة للمسرح المدرسي»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتواصل فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، حيث استمرت الثلاثاء (2 مايو) تصفيات المرحلة التمهيدية وقدمت المدارس المشاركة في اليوم الثاني (17) عرضاً مثلت مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية وسط حضور واسع للطالبات والطلاب والإدارات المدرسية.

«قلب البحر»

في معهد الشارقة للفنون المسرحية، جاء العرض الأول تحت عنوان «قلب البحر» من إخراج عبدالله أحمد حمادة، وقدمه طلاب مدرسة الشيخ سلطان بن صقر الأول للتعليم الأساسي(بنين)، والعرض سلط الضوء على البيئة البحرية بخصائصها ومزاياها داعياً إلى ضرورة التشارك في ابتكار الوسائل لحمايتها.

وجاء العرض الثاني بعنوان «الأطفال الشجعان» من إخراج بسام حمامة، وقدمه طلاب مدرسة القراين (حلقة ثانية) للتعليم الأساسي – بنين، وركزت وقائعه على تشجيع التلاميذ على مواجهة وتجنب كل أشكال التنمر.

وتحت عنوان «صديقي روبو» إخراج خالد رسلان، جاء العرض الثالث وقدمته مدرسة عبدالله السالم للتعليم الأساسي – بنين، ودارت أحداثه حول علاقة الأطفال بالألعاب الإلكترونية، وجاء العرض الرابع بعنوان «مدينة الأمل» إخراج حمزة دهيسات، وقدمته مدرسة المجد النموذجية للتعليم الأساسي – بنين، وتطرق عبر حكايته إلى الأثر الإيجابي للحكم العادل في رخاء واستقرار المجتمعات، بينما جاء العرض الخامس تحت عنوان «يرحمكم من في السماء» من إخراج كريم مصطفى أبو الصالحين، وقدمته مدرسة الخالدية للتعليم الأساسي والثانوي – بنين، وعكس جانباً من التحديات التي يصادفها أطفال التوحد.

«لحظة»

وتطرق العرض السادس «لحظة» من إخراج شريف العجمي وقدمته مدرسة الشهباء للتعليم الأساسي إلى بعض اللحظات التأملية في علاقة الطالب بضميره وخاصة في مواجهة مسائل تتعلق بالتنمر والتعامل مع أصحاب الهمم.

وجاء العرض السابع بعنوان «ماذا لو» من إخراج ساجدة ياسر العمر وقدمته مدرسة مجمع زايد التعليمي بنين، ونبه عبر مشاهده إلى ضرورة تحفيز الأطفال ليثبتوا ذواتهم، وذلك عبر الإنصات لهم والثناء على مواهبهم.

«إمارات المستقبل»

وفي المنطقة الوسطى، على مسرح مركز الذيد الثقافي، افتتح اليوم الثاني بعرض أدائي قدّمته مدرسة البردي للتعليم الأساسي والثانوي بنات – تحت عنوان «إمارات المستقبل». واستهل برنامج العروض بعمل لمدرسة الوشاح للحلقة الثانية – بنين - الحلقة الثانية تحت «مريخيون أم مضحكون»، من إخراج سامح مؤمن، وهو عبارة عن رحلة استكشافية بأبعاد درامية لعالم وأسرار الفضاء.

أما العرض الثاني فقدمته مدرسة البطائح (الحلقة الثانية والثالثة- بنين) بعنوان «أبو آذان» من إخراج باسم عادل شعبان، وحكى قصة طفل وُلدَ بلا آذان، ليواجه التنمر ممن هم حوله، بينما جاء العرض الثالث بعنوان «مفتاح النجاح» من إخراج باسم أحمد بركة، وقدمته مدرسة المدام (الحلقة الثانية والثالثة – بنين)، ودارت أحداثها حول رائد الذي يحاول عبور باب النجاح.

«السيدة أشجان في العزلة الأخيرة»

في المنطقة الشرقية، وعلى مسرح مركز خورفكان الثقافي، جاء العرض الأول بعنوان «السيدة أشجان في العزلة الأخيرة» وقدمته مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي (حلقة ثانية) من إخراج ليلى علي راشد الزعابي، وصور العرض ما تبذله «الأم» لضمان أفضل الظروف لتربية أطفالها مهما تعاظمت التحديات أمامها. أما العرض الثاني فقدمته مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي (حلقة ثانية) وجاء بعنوان «رحلة زمن» وأخرجته عائشة البيرق، ويفضح العرض أساليب الغش في بيع المنتجات التجميلية مجسماً مخاطرها الصحية.

وقدمت مدرسة الهجرة للتعليم الأساسي (حلقة ثانية) العرض الثالث، وجاء تحت عنوان «أصحاب الظلال الطويلة» وهو من إخراج علياء عبدالله الزعابي، وتطرق العمل إلى علاقة الإنسان بذاته بين الرضا والسخط.

وتواصلت بعد ذلك العروض حيث قدمت مدرسة الشفاء للتعليم الثانوي، عرضه الموسوم (مطلوب معلمة)إخراج خديجة إبراهيم أحمد عبد الله، وقدمت مدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي، مسرحية» أمل«من إخراج إيمان مبارك العواني، وقدمت مدرسة جميلة بو حيرد للتعليم الثانوي، عرضها تحت عنوان» حياة«إخراج منى الرئيسي، وقدمت مدرسة جمانة بنت أبي طالب للتعليم الأساسي (حلقة ثانية) عرضها المعنون (أنت تستطيع)، من إخراج نفيسة الحمادي.