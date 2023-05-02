صندوق المعرفة والإمارات للآداب تطلقان «القراءة للمتعة» في مدارس دبي

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت كل من مؤسسة صندوق المعرفة، ومؤسسة الإمارات للآداب مبادرة «القراءة للمتعة»، والتي تهدف إلى نشر مفاهيم ومبادئ القراءة وتعزيزها بالصورة الأمثل والأشمل، وذلك ضمن نطاق مدارس دبي، حيث تركز المبادرة على تكريس ثقافة القراءة وأهميتها لدى طلبة مدارس دبي بكافة مستوياتهم من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تقوم على غرس مفاهيم حب القراءة لدى الطالب كعادة يومية في حياته.

يأتي ذلك بناءً على اتفاقية التعاون التي وقعها كل من عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، وإيزابيل أبو الهول، مؤسس ومستشار وأمين مؤسسة الإمارات للآداب، وذلك في مقر صندوق المعرفة إيذاناً بالإعلان عن إطلاق المبادرة.

مساحات مثالية

وتنص الاتفاقية على عمل الطرفين في توحيد الجهود بشأن تنفيذ البرامج والفعاليات ضمن المبادرة التي ستنطلق اعتباراً من العام الأكاديمي القادم والمقرر في سبتمبر 2022، والتي من شأنها تعزيز حب القراءة لدى طلبة مدارس دبي، من خلال عدد من العمليات منها تعزيز بيئة المكتبات في المدارس، وخلق مساحات مثالية للقراءة في الفصول الدراسية، إلى جانب تنظيم قوائم قراءة شاملة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير كتب تناسب كافة الأعمار والثقافات.

وستتيح مبادرة «القراءة للمتعة» الفرصة للمعلمين وأولياء الأمور للمشاركة في فعاليات وأنشطة المبادرة برفقة أبنائهم الطلبة، وستكون المدارس بمثابة منصة لمؤلفي كُتب الأطفال لتتيح لهم زيارة المدارس والتحدث عن كتبهم.

إبداع وابتكار

وأكد أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة وعضو اللجنة التوجيهية لمشروع «مدارس دبي»، حرص المؤسسة على تقديم كافة المقومات المطلوبة لتعزيز المنظومة التعليمية في إمارة دبي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوفير بيئة تعليمية مثالية في مدارس دبي، لا سيما من خلال المبادرات المعرفية التي تخدم الطلبة وتشجع على الإبداع والابتكار، حيث تمثل مبادرة «القراءة للمتعة» إحدى الأدوات التي ستعمل على خلق بيئة معرفية محفزة تشجع على القراءة والتعلم.

من جهته قال عبد الله محمد العور، إن الشراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب ستعزز من دورنا في الصندوق والمتمثل في تعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات التعليمية التي تدعم المعرفة ومحو الأمية، وسنسعى من خلال مبادرة «القراءة للمتعة» لنغرس عادة القراءة في نفوس طلبتنا، والتي سيكون لها التأثير الإيجابي على النجاح الأكاديمي والمهني لهم.

بدورها قالت إيزابيل أبو الهول: «إن القراءة هي مهارة أساسية وضرورية للنجاح في جميع مجالات الحياة، حيث تعد شراكتنا مع مؤسسة صندوق المعرفة استراتيجية لمشاركة الموارد والخبرات والاستفادة منها في بناء جيل ملهم متحمس للأدب والقراءة، حيث نؤمن بالمقولة»اقرأ لتقود".