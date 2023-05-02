آثار ومتاحف رأس الخيمة تتعاون مع جامعتين أمريكيتين لدراسة تغير المناخ بالمنطقة خلال العصر البرونزي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، إطلاق برنامج تعاون مع جامعتي كوينيبياك، وجنوب ألاباما الأمريكيتين، بهدف دراسة وتحليل بقايا بشرية تعود لـ 4000 عام، لمعرفة التغيرات المناخية، التي طرأت على المنطقة، خلال العصر البرونزي، وتأثيرها على المجتمع السكاني، وعلى الأفراد في تلك الفترة، بالإضافة إلى وضع تصورات أمام صانعي القرار حول إمكانية حدوث موجات مناخية مشابهة في المستقبل.

وتماشياً مع هذا التعاون زار مؤخراً فريق من الطلبة الباحثين، بقيادة جيمي أولينجر، أستاذة علم الإنسان، ومساعدة مدير «معهد بحوث الأنثروبولوجيا الحيوية» في جامعة كوينيبياك، بولاية كونيتيكت، في الولايات المتحدة الأمريكية، لدراسة الهياكل العظمية البشرية المكتشفة في رأس الخيمة، والتي تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، وتحليلها وإخضاعها لدراسات أثرية، بهدف البحث في نتائج التغيرات المناخية وموجة الجفاف الشديد، خلال فترتي «أم النار» و«وادي سوق» في رأس الخيمة ومدى تأثيرها على الإنسان في ذلك الوقت.

تحليل ودراسة

وتأتي هذه الزيارة كونها جزءاً من برنامج التعاون بين دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة والجامعتين الأمريكيتين، والذي أطلق عليه «علم الآثار الحيوي للأنظمة الاجتماعية في العصر البرونزي»، لتقييم حالة الرفات البشري والنظر في إمكانية عمل المزيد من عمليات التحليل والدراسة، من خلال المختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقوم الطلبة الباحثون بزيارات إلى الإمارة قبل نهاية هذا العام لاستكمال المشروع البحثي.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة: «تأتي هذه الشراكة مع جامعتي كوينيبياك وجنوب ألاباما، تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة في تسليط الضوء على تاريخ الإمارة الموغل في القدم، وتعريف المواطنين والمقيمين والزوار والعالم بأسره بحضارة وتاريخ رأس الخيمة ودولة الإمارات، والكنوز التاريخية، التي تحتضنها الإمارة من مواقع أثرية وآثار تعود لـ 7000 عام من الحضارة».

وأضاف: «يعتبر المشروع فرصة مثالية لدراسة البقايا البشرية، التي تم العثور عليها في المقابر الأثرية المنتشرة في أرجاء رأس الخيمة، ولفهم المزيد عن حياة الناس، الذين عاشوا هنا منذ آلاف السنين، وتأثير تغير المناخ عليهم، إلى جانب إثراء العلوم والأبحاث العلمية المتعلقة بهذا الشأن، لتسليط الضوء على تاريخنا العريق».

شواهد تاريخية

من جانبه قال كريستيان فلده، باحث الآثار الرئيسي في دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة: «تعتبر رأس الخيمة فريدة من نوعها، حيث تزخر بعدد كبير من المدافن، والمواقع الأثرية الأخرى، التي يعود تاريخها إلى فترات لم يتبق منها سوى القليل من الأدلة والشواهد التاريخية، التي تعكس الحضارة الإنسانية، وتتيح هذه المواقع الأثرية الغنية لنا الفرصة، من أجل العثور على البقايا، التي يحتاج لها فريق جامعة كوينيبياك لدراستها، مما سيسهم في توفير رؤية واضحة حول التنمية البشرية في تلك الفترة».

وأضاف: «هذه الشراكة المثمرة ستسمح لنا بفهم المزيد عن الأشخاص، الذين عاشوا هنا منذ 4000 عام، ومعرفة كيفية تأثير فترة الجفاف الشديدة، التي حدثت بالمنطقة في تلك الفترة، والتي استمرت لأكثر من 100 عام، كما نأمل مستقبلاً في عقد المزيد من برامج التعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية التي تخدم قطاع الآثار، ونرحب بجميع الطلبة الدارسين والباحثين في مجال الآثار من جميع أنحاء العالم».