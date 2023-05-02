العدد 45 من مجلة الحيرة من الشارقة.. باقة منوعة من القصائد والأشعار

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد الخامس والأربعون من مجلة الحيرة من الشارقة، المعنيّة بالشعر والأدب الشعبي. وتحت عنوان «ويستمر الإبداع» تناولت مقدمة العدد أهميّة التعبير الشعري في القصائد المختارة، وترحيب المجلّة بكلّ المشاركات والقراءات الجادة في مجال القصيدة النبطيّة والشعبيّة.

وحمل إلينا هذا العدد باقة منوعة من القصائد والأشعار الإماراتية والخليجية والعربيّة في كلٍّ من باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة»، كما تناول باب «على المائدة» موضوع القصيدة الشعبيّة والنبطيّة ومدى تأثّرها بمدارس الشعراء وثقافاتهم، لنقرأ في باب «مداد الرواد» تجربة الشاعر الإماراتي الراحل محمد الخيال الطنيجي، أمّا في باب «من زهاب السنين»، فنتعرّف إلى الشعر النبطي كمصدر توثيقي من خلال عدد من النماذج الشعرية في منطقة شبه الجزيرة العربيّة.

ونقرأ في باب «شبابيك الذات»، مواضيع وأسلوب الشاعرة الإماراتية عبير البريكي، ونتعرّف في باب «كنوز مضيئة» على قصائد ومساجلات الشاعر الإماراتي علي بن بخيت العميمي، ويحملنا باب «تواصيف» إلى حيث فنّ «العيطة» المغربي كفنّ شعري غنائي، ونقرأ كذلك في باب «ضفاف نبطيّة» تجربة الشاعرة العُمانيّة «أسوار صور»، لنكون في باب «مدارات» مع موضوع الإبل في القصيدة الشعبيّة التونسيّة والليبية.

وفي باب «عيون الشعر الشعبي» نقرأ موضوع الصداقة في الشعر النبطي والشعبي، كما نتعرّف في باب «فضاءات» على بساطة الأغنية الشعبية العربية وتعبيرها المجتمعي، وفي باب «عتبات الجمال» نقرأ شعر المناسبات بين الواجب الاجتماعي والشرط الإبداعي، ونقرأ كذلك في باب «إصدارات وإضاءات»، ديوان «غيمة شوق» للشاعر عمر بن قلالة العامري، كأحد إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة.