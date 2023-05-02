"دبي للثقافة" تنظم "مهرجان المسرح المدرسي" 8 مايو

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن بدء الاستعدادات لتنظيم الدورة الثالثة من "مهرجان دبي للمسرح المدرسي" خلال الفترة من 8 وحتى 12 مايو الجاري على مسرح مكتبة محمد بن راشد بمشاركة 10 مدارس ومؤسسات تعليمية في دبي تتنافس على جوائز المهرجان الهادف إلى اكتشاف المواهب المسرحية الطلابية وتطويرها وصقلها بطرق احترافية.

وتسعى "دبي للثقافة" من خلال "مهرجان دبي للمسرح المدرسي" إلى الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية لطلبة ومشرفي المسرح في مدارس الإمارة ورفع مستوى أنشطته فيها فضلاً عن دعم المواهب الناشئة وحثها على مواصلة مسيرة الإبداع وتشجيعها على إنتاج الأعمال المسرحية المتنوعة بوصفها منتجاً فنياً وصناعة ثقافية قادرة على مواكبة التطورات المجتمعية ما يساهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون.

وأكدت فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في "دبي للثقافة" أهمية دور "مهرجان دبي للمسرح المدرسي" في دعم وتشجيع المواهب المسرحية الناشئة.. لافتة إلى قدرته على رفد القطاع بدماء جديدة.

وقالت: "يحتاج القطاع المسرحي المحلي إلى مواهب ناشئة لضمان استدامته واستمراريته في إنتاج مشاريع فنية ومسرحية متنوعة تعكس واقع مجتمعنا وإرثنا الإبداعي وتبرز ثراء مشهدنا الثقافي والفني وهو ما يجعل هذا المهرجان بمثابة شريان رئيسي قادر على ضخ دماء جديدة في الحركة المسرحية الإماراتية".

وأوضحت أن "دبي للثقافة" تسعى عبر المهرجان إلى تعزيز دور القطاع المسرحي في الدولة وخلق بيئة فنية وإبداعية قادرة على الارتقاء بالمواهب الشابة ودفعها نحو مواصلة تطوير شغفها في الفنون الأدائية.. مشيرةً إلى أن المهرجان يجسد جهود دبي للارتقاء بالبيئة المدرسية، ويُعد خطوة تشجيعية لكافة مدارس الإمارة ومؤسساتها التعليمية والتربوية للمشاركة في محافل الفنون الأدائية والاستفادة منها عبر توظيفها في تحويل المواد المنهجية إلى نصوص درامية ومشاهد بصرية تساعد على ترسيخها في عقول الطلبة والمساهمة في غرس القيم التربوية والأخلاقية وإذكاء الروح الوطنية في نفوسهم.

وفي سياق الاستعدادات كشفت "دبي للثقافة" عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي تضم فنانين فاعلين في المجال المسرحي والتربوي حيث يترأس اللجنة الفنان مرعي الحليان وتضم في عضويتها كلاً من الفنان والمخرج محمد سعيد السلطي والفنان حسن يوسف البلوشي وسيتولون مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان حسب المراحل التعليمية (الحلقة الأولى – الحلقة الثانية – الحلقة الثالثة) ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل وأفضل ممثل وممثلة وأفضل إخراج وأفضل نص مسرحي وغيرها.

وسيشهد المهرجان تقديم 10 عروض مسرحية على مدار 4 أيام حيث يسدل ستائره في 12 مايو بحفل الختام والإعلان عن الفائزين.

ويستهدف "مهرجان دبي للمسرح المدرسي" الطلبة من الصف الرابع وحتى الثاني عشر وتتضمن شروط المشاركة فيه أن تكون العروض جماعية ومقدمة باللغة العربية الفصحى وتتراوح مدتها ما بين 15 و45 دقيقة وأن تراعي في نصوصها عادات وتقاليد المجتمع المحلي.