ملتقى الإبداع يحتفي بالكتاب والفنانين

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أول من أمس فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الإبداع، الذي نظمته مؤسسة غبشة بالتعاون مع المدرب ومستشار التنمية البشرية الدكتور سيف المعيلي، ومعهد بصمة للتدريب المهني والإداري، تحت شعار «سر النجاح في استشراف المستقبل»، وذلك في فندق كوبثورن دبي، بحضور الخبير الثقافي خالد الظنحاني رئيس مؤسسة «غبشة» مدير الملتقى، والدكتور سيف المعيلي مشرف عام الملتقى، ونخبة من الخبراء من مختلف الدول العربية.

وتضمن برنامج الملتقى مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل والإرشاد المهني وطرح عدد من التجارب المختلفة وقصص النجاح الملهمة، فضلاً عن تنظيم جلسات عصف ذهني في الإدارة والقيادة والمعرفة، وأنشطة تفاعلية في استشراف المستقبل لفرق العمل.

كما سلط الملتقى الضوء على تجارب إبداعية في الفنون الجميلة والدراما والأدب والشعر، وسط أجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والتحفيز الملهم. واستضاف الملتقى شخصيات بارزة في مجالات التنمية والفنون مثل الفنان الدكتور حبيب غلوم، ومستشار التنمية الذاتية الدكتور سعيد بالليث الطنيجي، كما أقيم على هامش الملتقى معرض فني يجمع عدداً من الفنانين في الفن التشكيلي والكتابة الإبداعية.

وفي حفل ختام فعاليات الملتقى، قام الخبير خالد الظنحاني والدكتور سيف المعيلي بتتويج عدد من الشخصيات، كما كرما المشاركين والإعلاميين والجهات الداعمة بأوسمة الريادة ودروع الإبداع وشهادات التقدير.