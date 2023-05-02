دبي في مايو.. حكايات إبداع في الطرب والمسرح والكوميديا

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف دبي خلال شهر مايو الجاري، مجموعة مميزة من المهرجانات والأحداث والحفلات الفنية المتنوعة، التي تأخذ الجمهور في رحلة للتعرف إلى فنون ثقافات العالم، والاستمتاع بأجواء حافلة بألوان الترفيه والإبداع العالمي.

ويستعرض مهرجان دبي للمأكولات في دورته العاشرة، فنون الطهي المختلفة في المدينة، والذي يستمر حتى 7 مايو الجاري، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأفضل تجارب الطهي، وتذوق الطعام ضمن قوائم طعام خاصة ومحدودة الإصدار، إضافة إلى جولات طعام برفقة الخبراء، إلى جانب حصص طهي بإشراف أبرز الطهاة، وجلسات احتفالية مميزة.

ويحتفي المهرجان بفنون الطهي، ويسلط الضوء على أشهى الأطباق لدى المطاعم الفاخرة، إلى جانب المأكولات الشعبية و«الجواهر الخفية».

ويقدم كرنفال الطهي الشهير «وات ذا فود»، والذي يعود بإصدار أكبر وأكثر تنوعاً هذا العام في السركال أفنيو، وذلك يومي 6 و7 مايو الجاري، ويضم مجموعة مأكولات واسعة من كافة أنحاء العالم، إلى جانب العديد من تجارب الطعام.

موسيقى

كما تستضيف دبي مجموعة من العروض الكوميدية والحفلات الموسيقية الحماسية، ومنها حفل أسطورة الموسيقى الروسي، دينيس ماتسويف الذي سيقدم في «دبي أوبرا» 4 مايو الجاري سلسلة من المؤلفات الكلاسيكية، مع أجمل روائع موتسارت وبيتهوفن وتشايكوفسكي ورخمانينوف، بأسلوب ارتجالي مميز وبراعة استثنائية. والجمهور أيضاً على موعد مع سلطان الطرب جورج وسوف، إلى جانب فنان البوب اللبناني آدم، في أمسية فنية مميزة 5 مايو الجاري في دبي أوبرا، للاستمتاع بمجموعة من أجمل أغنيات سلطان الطرب، مثل «مهلك تمهل يا ملك»، و«حلف القمر»، و«كلام الناس» وأحدث أغنيات الوسوف، وغيرها الكثير.

وتحتضن كوكاكولا أرينا بدبي 6 و7 مايو الجاري، الحفل الموسيقي «أميرات ديزني»، حيث يمكن للجمهور استعادة ذكريات الطفولة في عالم ساحر، مع أكثر من 30 أغنية كلاسيكية شهيرة من «ديزني».

عروض

ويعود مهرجان دبي للكوميديا، والذي يترقبه كثيرون، مع 10 أيام حافلة بالعروض المباشرة، ابتداء من 12 وحتى 21 مايو الجاري. وجمع المهرجان على مدار السنوات السابقة، عدداً كبيراً من النجوم العالميين والمحليين، وتشمل قائمة المشاركين هذا العام، نجوم الكوميديا سوشي مانجو، ستيوارت تايلور، جيمي كار، دارا أو برين، ذاكر خان، جيم جيفريس، ورافي باستوس، وأميت تاندون، وجون أشقر، والثنائي جوان ماكنالي وفوغ ويليامز، وذلك على أبرز مسارح المدينة، مثل كوكاكولا أرينا في دبي، ودبي أوبرا، ومسرح مول الإمارات، وموفنبيك جي بي آر.

حفل مميز

ويحيي الدي جي العالمي «بلاك كوفي» من جنوب أفريقيا، حفلاً مميزاً في قاعة وايت دبي الجديدة في ميناء دبي، بتاريخ 26 مايو الجاري، وسيشهد كذلك إطلالات مميزة لمنسقي الأغاني بول سفينسون، وفريدريك ستون، وأليكس توين، ليكون أول حفل موسيقي في الهواء الطلق، ضمن وجهة تتسع لـ 10000 شخص، وسيتم فيه أداء مقطوعات موسيقية من ألبومات مثل Home Brewed وPieces of Me وSubconsciously.

وينطلق العرض الفني «بيتر بان على الجليد»، والذي يجسد أحداث القصة الكلاسيكية للكاتب «جي غم باري» على خشبة مسرح «ذا ثياتر» في مول الإمارات، وذلك من 26 حتى 28 مايو الجاري، ليستمتع الحضور بمشاهدة مواهب أعضاء فرقة The Imperial Ice Stars، وهي تتزلج على خشبة مسرح مصنوع من الجليد الحقيقي، مع حركات فنية مميزة، ابتكرها مصمم الرقصات الحائز على جوائز، توني ميرسر.

ويستضيف مسرح دبي أوبرا 26 مايو الجاري، أروع أغنيات فرقة ABBA، من خلال العمل الفني الشهير عالمياً BJORN AGAIN، والذي يشق طريقه إلى دبي، حيث يضم أشهر مقطوعات فرقة ABBA السويدية الأسطورية.